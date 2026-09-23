Διπλή πρωτιά του ΕΚΠΑ στις διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων της Webometrics «Ranking Web of Universities» και «Transparent Ranking of Universities OpenAlex»

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Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ όλων των ελληνικών πανεπιστημίων και στις δύο επίσημες κατατάξεις της Webometrics που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2026 ο Isidro F. Aguillo του Cybermetrics Lab, της ερευνητικής μονάδας του Instituto de Políticas y Bienes Públicos του ισπανικού Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Πρόκειται για μια ισχυρή διπλή διεθνή διάκριση, η οποία επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την ευρεία ψηφιακή και ακαδημαϊκή απήχηση του Ιδρύματος και την ιδιαίτερα υψηλή επιρροή του ερευνητικού του έργου. Στην κύρια και πολυκριτηριακή κατάταξη «Ranking Web of Universities (webometrics.info)» το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 245η θέση παγκοσμίως, εισερχόμενο στο κορυφαίο σύνολο των 250 πανεπιστημίων του κόσμου. Στην κατάταξη «Transparent Ranking of Universities OpenAlex» κατατάσσεται στην 152η θέση παγκοσμίως, δηλαδή μόλις δύο θέσεις μακριά από το παγκόσμιο Top 150. Και στις δύο περιπτώσεις προηγείται όλων των ελληνικών πανεπιστημίων.

Στην επίσημη δημόσια έκδοση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται 245ο παγκοσμίως και 1ο στην Ελλάδα. Ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 293η θέση και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 477η θέση και 3ο στην Ελλάδα.

Πίνακας 1: Η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κατάταξη Ranking Web of Universities-Webometrics.info

Δήλωση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Καθ. Γεράσιμου Σιάσου

«Η διπλή πρωτιά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στις δύο επίσημες κατατάξεις της Webometrics αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση για το Ίδρυμά μας και επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο την ηγετική θέση του ΕΚΠΑ στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ισχυρή παρουσία του στον διεθνή ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη.

Τα συγχαρητήρια και ο έπαινος ανήκουν δικαιωματικά και πρωτίστως στο ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας, το οποίο, με συνέπεια, αφοσίωση και επιστημονική αριστεία, παράγει ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας και σημαντικής διεθνούς επιδραστικότητας. Ανήκουν, επίσης, στα μέλη του διοικητικού προσωπικού, τα οποία εργάζονται άοκνα για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και για την ανάδειξη, τη διάχυση και τη διεθνή προβολή του έργου του Ιδρύματος.

Η νέα αυτή διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ταυτόχρονα, ενισχύει τη συλλογική μας ευθύνη και τη σταθερή δέσμευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για συνεχή βελτίωση, διεθνή εξωστρέφεια, ανοικτή επιστήμη, υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα και ακόμη ευρύτερη διάχυση του ακαδημαϊκού του έργου στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή μας».

Πίνακας 2: Τα δέκα πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Κατάταξη Ranking Web of Universities-Webometrics.info

Η σημασία της συγκεκριμένης επίδοσης είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή οι δύο κατατάξεις αποτιμούν διαφορετικές εκφάνσεις της δράσεις των Πανεπιστημίων. Η κατάταξη Ranking Web – Webometrics.info αξιολογεί ένα πολυδιάστατο αποτύπωμα που συνδυάζει διεθνή διαδικτυακή επιρροή, ερευνητική αριστεία και επιστημονική ανοικτότητα. Η κατάταξη Transparent Ranking, αντίθετα, εστιάζει αποκλειστικά στη διεθνή ερευνητική επιρροή, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αριθμό των εργασιών που ανήκουν στο κορυφαίο 1% και 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων. Η πρωτιά του ΕΚΠΑ και στα δύο διαφορετικά μεθοδολογικά περιβάλλοντα προσδίδει στη διάκριση ιδιαίτερη βαρύτητα και σαφή στρατηγική σημασία.

Η διπλή αυτή διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία διότι το ΕΚΠΑ κατατάσσεται πρώτο στην Ελλάδα τόσο σε ένα σύνθετο σύστημα αποτίμησης όσο και σε έναν αυστηρά βιβλιομετρικό δείκτη κορυφαίας ερευνητικής επιρροής. Η επίδοση αυτή αποτελεί μια απόδειξη της διεθνούς αναγνωρισιμότητας, της επιστημονικής εξωστρέφειας, της ανοικτής πρόσβασης και της συστηματικής παραγωγής γνώσης υψηλής απήχησης του ΕΚΠΑ. Πιο συγκεκριμένα :

• Το ΕΚΠΑ είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται εντός του παγκόσμιου Top 250 της κύριας Ranking Web στην έκδοση Ιουλίου 2026, αποτέλεσμα που αποτυπώνει έναν ισχυρό συνδυασμό διεθνούς διαδικτυακής επιρροής, ανοικτής διάχυσης της γνώσης και ερευνητικής αριστείας.

• Στην Transparent Ranking βρίσκεται στην 152η θέση, μόλις δύο θέσεις κάτω από το Top 150 και 184 θέσεις υψηλότερα από το δεύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.

• Η πρωτιά επαναλαμβάνεται σε δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της συνολικής εικόνας.

• Η υψηλή θέση στην κύρια κατάταξη συνδέεται με την ποιότητα και τη διεθνή απήχηση του ψηφιακού και επιστημονικού αποτυπώματος του Ιδρύματος και όχι με την αισθητική ή την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του.

• Η Transparent Ranking αναδεικνύει ειδικά την παραγωγή έρευνας που συγκαταλέγεται στην κορυφή της διεθνούς βιβλιογραφικής επιρροής και επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ δεν είναι μόνο μεγάλη σε όγκο, αλλά περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό εργασιών με εξαιρετικά υψηλό διεθνή αντίκτυπο και επιδραστικότητα .

Η κατάταξη Ranking Web of Universities–Webometrics.info δημοσιεύεται από το 2004 και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση που παράγουν τα πανεπιστήμια. Δεν αποτελεί απλή κατάταξη ιστοσελίδων και δεν αξιολογεί τον σχεδιασμό, τη χρηστικότητα ή την επισκεψιμότητα ενός δικτυακού τόπου. Αξιοποιεί διαδικτυακούς και βιβλιομετρικούς δείκτες ως τεκμήρια της συνολικής διεθνούς παρουσίας, της δραστηριότητας, της συνάφειας και του αντίκτυπου ενός ιδρύματος. Η έκδοση του Ιουλίου 2026 καλύπτει περισσότερα από 32.000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από περισσότερες από 200 χώρες. Το δημοσίως διαθέσιμο αρχείο παρουσιάζει τα 15 πρώτα ιδρύματα ανά χώρα. Η τελική βαθμολογία είναι σύνθετη, οι μεταβλητές κανονικοποιούνται λογαριθμικά και συνδυάζονται σύμφωνα με το καθορισμένο σύστημα στάθμισης.

Πίνακας 3: Κριτήρια Κατάταξης Ranking Web of Universities-Webometrics.info

Η μεθοδολογία αναγνωρίζει ότι η επιστημονική παραγωγή αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πανεπιστημιακής επίδοσης, αλλά επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει την ευρύτερη διάχυση της γνώσης, την κοινωνική και οικονομική συνάφεια και τη διεθνή απήχηση των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος. Η σταθερή χρήση ενός ενιαίου κύριου δικτυακού τομέα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διάσπαση σε πολλαπλά domains μπορεί να μειώσει την καταγεγραμμένη ορατότητα

Η κατάταξη «Transparent Ranking of Universities» αποτελεί ειδική βιβλιομετρική πρωτοβουλία του Cybermetrics Lab. Η έκδοση του Ιουλίου 2026 βασίζεται στην ανοικτή βάση OpenAlex και κατατάσσει τα ιδρύματα ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών τους που εντάσσονται στις περισσότερο αναφερόμενες δημοσιεύσεις διεθνώς. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω του δημόσιου API της βασικής βάσης OpenAlex κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2026. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με βάση το θεσμικό αναγνωριστικό ROR κάθε πανεπιστημίου και καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2025. Εξετάστηκαν περίπου 17.400 ιδρύματα, από τα οποία 14.950 διέθεταν τουλάχιστον μία εργασία στο κορυφαίο 10% των περισσότερο αναφερόμενων εργασιών.

Κύριο κριτήριο της κατάταξης είναι ο αριθμός εργασιών στο κορυφαίο 1% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων της περιόδου 2021 έως 2025. Δευτερεύον κριτήριο o αριθμός εργασιών στο κορυφαίο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων της ίδιας περιόδου.

Το ΕΚΠΑ στην εν λόγω κατάταξη καταλαμβάνει την 152η θέση παγκοσμίως και την 1η θέση στην Ελλάδα, με 1.641 εργασίες στο κορυφαίο 1% και 9.862 εργασίες στο κορυφαίο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ακολουθεί στην 336η θέση, με 859 και 6.892 εργασίες αντίστοιχα. Το ΕΚΠΑ διαθέτει περίπου 91% περισσότερες εργασίες στο Top 1% και 43% περισσότερες στο Top 10% από το δεύτερο ελληνικό ίδρυμα, στοιχείο που αναδεικνύει το εύρος της ερευνητικής του υπεροχής στον συγκεκριμένο δείκτη.

Πίνακας 4: Η θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κατάταξη Transparent Ranking

Σημείωση: Ο πίνακας περιλαμβάνει τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και την ΑΣΠΑΙΤΕ που καταγράφονται στην έκδοση. Στο πλήρες αρχείο εμφανίζονται επιπλέον στρατιωτικές σχολές, ιδιωτικά κολέγια, ερευνητικοί φορείς και άλλα ιδρύματα με χώρα αναφοράς την Ελλάδα, τα οποία δεν εντάσσονται εδώ επειδή το ζητούμενο είναι η συγκριτική θέση των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η Transparent Ranking δεν είναι γενική αξιολόγηση όλων των πανεπιστημιακών αποστολών. Είναι στοχευμένος δείκτης της ερευνητικής επιρροής και, ειδικότερα, της ικανότητας ενός ιδρύματος να παράγει εργασίες με εξαιρετικά υψηλή διεθνή απήχηση.

Πίνακας 5: Τα δέκα πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην Κατάταξη Transparent Ranking

Πηγή: Ιστότοπος figshare