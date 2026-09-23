ΠΑΣΟΚ για σχολικές εκδρομές: «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να γίνονται ελεγκτές»

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Σχολικές εκδρομές: Στη Βουλή οι αντιδράσεις για το νέο πλαίσιο – Τι ζητά ο Παραστατίδης

Στη Βουλή φτάνουν οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τον βουλευτή Κιλκίς και τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανο Παραστατίδη, να ζητά την άμεση αναμόρφωσή του.

Με ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, θέτει στο επίκεντρο την αύξηση της γραφειοκρατίας, τις ευθύνες που ανατίθενται στους συνοδούς εκπαιδευτικούς, αλλά και τον κίνδυνο οι νέες διαδικασίες να καταστήσουν δυσκολότερη την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Ο Στέφανος Παραστατίδης αναγνωρίζει ότι η νέα Υπουργική Απόφαση επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια των μαθητών και τη διαφάνεια, υποστηρίζει όμως ότι οι προβλέψεις της δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα διαδικασιών για τα σχολεία, το οποίο περιλαμβάνει επιτροπές, πρακτικά, εκθέσεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, έλεγχο δικαιολογητικών και ειδικούς φακέλους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις επιπτώσεις για τα μικρά και ολιγοθέσια σχολεία, όπου, όπως επισημαίνει, οι διοικητικές υποχρεώσεις καλούνται στην πράξη να διεκπεραιωθούν από έναν ή ελάχιστους εκπαιδευτικούς.

Στο επίκεντρο οι ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει στην κοινοβουλευτική του ερώτηση αφορά τα όρια της ευθύνης των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τους μαθητές.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογεί την παιδαγωγική καταλληλότητα μιας επίσκεψης και να έχει την εποπτεία των μαθητών, αλλά δεν μπορεί να καλείται να ελέγχει την τεχνική ή κανονιστική επάρκεια των εγκαταστάσεων που επισκέπτεται το σχολείο.

Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αποτελούν αρμοδιότητα των δημόσιων αδειοδοτικών και ελεγκτικών αρχών και δεν πρέπει να μεταφέρονται στους συνοδούς.

Τι αναφέρει για τα όρια ταχύτητας

Ανάλογο ζήτημα θέτει και για την πρόβλεψη που αφορά την «επίβλεψη» των ορίων ταχύτητας κατά τη μεταφορά των μαθητών.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών και να αντιδρούν όταν διαπιστώνουν επικίνδυνη συμπεριφορά. Ωστόσο, ο έλεγχος της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελεί, σύμφωνα με τον Στέφανο Παραστατίδη, αρμοδιότητα των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Το βασικό αίτημα που διατυπώνεται είναι να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των ευθυνών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους μεταφορείς, τους χώρους υποδοχής και τις κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες.

Πρόταση για μητρώο ελεγμένων μεταφορέων

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθεται και το ζήτημα της διαδικασίας επιλογής μεταφορικού φορέα για τις ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Ο Στέφανος Παραστατίδης θεωρεί ότι η επανάληψη της διαδικασίας αναζήτησης και ελέγχου μεταφορέα για κάθε επίσκεψη προκαλεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στα σχολεία.

Ως πιθανή λύση προτείνει να εξεταστεί η δημιουργία κεντρικού ή περιφερειακού μητρώου ελεγμένων μεταφορέων και τουριστικών γραφείων, καθώς και η δυνατότητα να πραγματοποιείται ενιαία διαδικασία επιλογής φορέα για τις συνήθεις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τι ζητά για τους ελέγχους της Τροχαίας

Στην ερώτηση περιλαμβάνεται επίσης αίτημα για λειτουργικότερη διαδικασία ελέγχου των σχολικών μετακινήσεων από την Τροχαία.

Στόχος, σύμφωνα με τον βουλευτή, πρέπει να είναι να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών χωρίς οι έλεγχοι να οδηγούν σε πολύωρες αναμονές ή ακόμη και σε ματαιώσεις εκδρομών.

Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στον αριθμό όσο και στον χρόνο πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων.

«Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με περισσότερη γραφειοκρατία»

Κεντρική θέση της παρέμβασης είναι ότι η προστασία των μαθητών δεν πρέπει να ταυτίζεται με την αύξηση των διοικητικών υποχρεώσεων των σχολείων.

Ο Στέφανος Παραστατίδης ζητά να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου: οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ευθύνη του παιδαγωγικού σχεδιασμού και της εποπτείας των μαθητών, οι μεταφορείς και οι χώροι υποδοχής την ευθύνη της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας τους και το κράτος την ευθύνη των προβλεπόμενων ελέγχων.

Με την ερώτησή του καλεί την υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε άμεση αναμόρφωση των προβληματικών, κατά τον ίδιο, ρυθμίσεων, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά ένα πλαίσιο που δημιουργήθηκε για την οργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων μπορεί στην πράξη να καταλήξει να τις δυσχεραίνει ή να τις περιορίζει.