ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας από τους εκπαιδευτικούς

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Με στάσεις εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες και την αξιολόγηση ξεκινά η νέα σχολική χρονιά για την ΟΛΜΕ, η οποία προχωρά σε δύο μορφές κινητοποιήσεων από σήμερα, Παρασκευή, πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η Ομοσπονδία προκηρύσσει αφενός τρίωρες στάσεις εργασίας, οι οποίες συνδέονται με την αποτροπή εφαρμογής του ν. 4823/2021 για την αξιολόγηση, και αφετέρου μονόωρες στάσεις, με στόχο, όπως αναφέρει, να παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Τρίωρες στάσεις εργασίας για την αξιολόγηση

Η πρώτη μορφή κινητοποίησης αφορά τρίωρες στάσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται κατά την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η κινητοποίηση εντάσσεται στην προσπάθεια αποτροπής της εφαρμογής του ν. 4823/2021 που αφορά την αξιολόγηση.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε στην ΕΡΤ η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πύρζα, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν αποτελεί, κατά την Ομοσπονδία, αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

«Εγώ προσωπικά κάθε μέρα αξιολογούμαι από τους μαθητές μου. Αυτή τη στιγμή ζητάμε αξιοπρεπή σχολεία, επιμορφώσεις και δεν θέλουμε αυτού του είδους αξιολόγηση αλλά αποτίμηση του διδακτικού μας έργου από ομότιμους», ανέφερε.

Μονόωρες στάσεις για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Η δεύτερη μορφή κινητοποίησης αφορά μονόωρες στάσεις εργασίας για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος της ΟΛΜΕ είναι «να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους/ισσες, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες».

Η Φανή Πύρζα έκανε λόγο για «αυθαίρετες» υπερωρίες που μπορεί να ανατίθενται από διευθυντές σχολείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Φανταστείτε ότι δύο σχολεία έχουν ανάγκη 20 ώρες το καθένα και κόβουν στη μέση ένα συνάδελφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το όριο είναι πέντε υπερωρίες την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι σπάνια οι συγκεκριμένες ώρες δεν πληρώνονται.

Τι λέει η ΟΛΜΕ για τα κενά

Η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ αναφέρθηκε παράλληλα στα προβλήματα με τα οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.

Έκανε λόγο για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγχωνεύσεις αλλά και πολυπληθή τμήματα, αναφέροντας περιπτώσεις τμημάτων με 28 μαθητές.

Οι κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ ξεκινούν έτσι από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, με την Ομοσπονδία να θέτει στο επίκεντρο τόσο τον τρόπο κάλυψης των κενών μέσω υπερωριών όσο και την αντίθεσή της στο υφιστάμενο πλαίσιο αξιολόγησης.