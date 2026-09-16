ΑΔΕΔΥ: Στάσης εργασίας ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση των άρθρων 16, 79 και 103

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Με αιχμή τις αλλαγές στα άρθρα 16, 79 και 103 του Συντάγματος η ΑΔΕΔΥ κάνει σήμερα στάση εργασίας στην Αττική

Σε πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας στην Αττική προχωρά σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 13:00 στο Σύνταγμα. Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 16, 79 και 103 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τη δημόσια Παιδεία, τις κοινωνικές δαπάνες και το καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας στην Αττική την Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη 2026, ημέρα 2ης ψηφοφορίας στη Βουλή, από ώρα 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση ώρα 13.00, στο Σύνταγμα, ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αγωνιστικών, κινηματικών δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε, δίνοντας τη δική μας απάντηση μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, που σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, καθώς και της συνεχιζόμενης επίθεσης που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κλπ .

Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχώρησε στην 1η ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επιχειρώντας να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.

Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει στάση εργασίας την Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη 2026, από ώρα 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ώρα 13.00 και καλεί σε μαζική συμμετοχή σε αυτή και στην κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων, που θα ακολουθήσουν.