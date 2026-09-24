Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται η πληρωμή για 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές – Ποιοι παίρνουν έως δύο ενοίκια

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Χρήματα στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και πληρώνουν ενοίκιο στην περιοχή όπου υπηρετούν.

Πρόκειται για την αναδρομική καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το 2024, η οποία χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Η αυριανή καταβολή, ωστόσο, δεν είναι η τελευταία για το 2026. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ακολουθεί η πληρωμή που συνδέεται με τα ενοίκια του 2025, με αποτέλεσμα ορισμένοι δικαιούχοι να μπορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να έχουν λάβει συνολικά μέσα στη χρονιά ποσό που αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μισθώματα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, καθώς μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για λάθη ή παραλείψεις στα ενοίκια του 2025.

Ποιοι παίρνουν χρήματα στις 25 Σεπτεμβρίου

Η ειδική ενίσχυση αφορά δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του έτους αναφοράς σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές που καλύπτονται.

Δικαιούχοι είναι επίσης γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

Από τη ρύθμιση εξαιρείται η Αττική, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και η Περιφερειακή (Μητροπολιτική) Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πώς υπολογίζεται η αυριανή πληρωμή

Τα ποσά που καταβάλλονται στις 25 Σεπτεμβρίου αφορούν αναδρομικά τα ενοίκια του 2024, με διαφορετικό υπολογισμό ανάλογα με το εάν ο δικαιούχος είχε λάβει ήδη την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025.

Όσοι είχαν λάβει τότε την επιστροφή, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά όρια, θα εισπράξουν τώρα επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη πληρωμή επειδή υπερέβαιναν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων του 2024.

Νέα πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Θα ακολουθήσει δεύτερη καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, αυτή τη φορά με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Κατά κανόνα, η ειδική ενίσχυση θα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος.

Στις περιπτώσεις, όμως, όπου ο ίδιος δικαιούχος λαμβάνει και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία, η πρόσθετη ενίσχυση διαμορφώνεται στο 1/12, ώστε συνολικά να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.

Με βάση τον συνδυασμό των αναδρομικών για το 2024 και της πληρωμής για το 2025, ορισμένοι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν μέσα στο 2026 σε συνολική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε έως τέσσερα μισθώματα.

Έως 1.600 ευρώ τον χρόνο – Η προσαύξηση για τα παιδιά

Από το 2025 και για κάθε επόμενο έτος, η συγκεκριμένη ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων του προηγούμενου έτους και έχει ανώτατο ετήσιο όριο τα 1.600 ευρώ.

Το πλαφόν προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση προβλέπεται για καθέναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Δεν χρειάζεται αίτηση

Για την καταβολή της επιστροφής δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Το ποσό προκύπτει αυτόματα από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους πληρωμής.

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο η μισθωμένη κατοικία στον τόπο υπηρεσίας να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία που μισθώνεται λόγω της υπηρεσίας.

Εφόσον ο δικαιούχος μετακόμισε μέσα στο ίδιο έτος, στον υπολογισμό μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ενοίκια όλων των κατοικιών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις

Κρίσιμη ημερομηνία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, καθώς μέχρι τότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις μέσω τροποποιητικής δήλωσης για λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τα ενοίκια του 2025.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται στον πίνακα 6 του Ε1. Για την κύρια κατοικία, η ετήσια δαπάνη ενοικίου καταχωρίζεται στους κωδικούς 811-816, ενώ για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών στους 817-822.

Σε περίπτωση διόρθωσης, τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί –όπως ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν, μήνες μίσθωσης, αριθμός παροχής ρεύματος, αριθμός μισθωτηρίου και ποσό– διαγράφονται και καταχωρίζονται εκ νέου με τα ορθά δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν σε μία μίσθωση υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, ώστε η δαπάνη να αποτυπωθεί σωστά.

Πώς βγαίνει το ποσό της επιστροφής

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος πλήρωσε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 συνολικά 2.400 ευρώ και, μετά από μετακόμιση, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο άλλα 2.700 ευρώ, η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.100 ευρώ. Το 1/12 του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 425 ευρώ.

Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας μέσα στη χρονιά, κάθε ακίνητο πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστά στη δήλωση.

Απαραίτητη είναι επίσης η σωστή καταχώριση του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ. Για την κύρια κατοικία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 081, 082 και 083, ενώ για τη φοιτητική κατοικία οι 084, 085 και 086.