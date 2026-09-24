Το UNIC Athens καλωσόρισε τους πρωτοετείς φοιτητές του Προγράμματος Φαρμακευτικής

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Η τελετή ένδυσης της φαρμακευτικής ποδιάς σηματοδότησε συμβολικά την έναρξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους διαδρομής

Το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, καλωσόρισε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 τους πρωτοετείς φοιτητές του Προγράμματος Φαρμακευτικής, σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Τμήμα Επιστημών Υγείας και το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη συνάντηση των νέων φοιτητών με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Προγράμματος, σηματοδοτώντας την έναρξη των σπουδών τους και μιας νέας διαδρομής στον χώρο της Φαρμακευτικής. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και εκπροσώπους σημαντικών φορέων του φαρμακευτικού κλάδου.

Τους πρωτοετείς φοιτητές καλωσόρισε ο Καθηγητής Χρίστος Πέτρου, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), η κ. Κωνσταντίνα Λαζάρου, Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), και ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥΦΑΚ). Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από τη Συντονίστρια του Προγράμματος Φαρμακευτικής, Δρ. Αλίκη Πελετίδη.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τελετή ένδυσης της φαρμακευτικής ποδιάς. Με κεντρικό μήνυμα «Η πρώτη ποδιά – η αρχή μιας νέας διαδρομής», η τελετή αποτύπωσε συμβολικά τη μετάβαση των πρωτοετών στη νέα τους ιδιότητα και την έναρξη της πορείας τους ως μελλοντικών επιστημόνων φαρμακοποιών.

Την ένδυση των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποίησαν ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, και ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης. Οι φαρμακευτικές ποδιές προσφέρθηκαν στους νέους φοιτητές με την ευγενική χορηγία του ΣΥΦΑΚ.

Μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και του φαρμακευτικού επαγγέλματος, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης των σπουδών με τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα, καθώς και τις αξίες της επιστημονικής γνώσης, της υπευθυνότητας και της προσφοράς στην κοινωνία που συνοδεύουν το επάγγελμα του φαρμακοποιού.