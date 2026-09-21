Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Πότε πληρώνονται – Πρώτη πληρωμή για τους νεοδιόριστους

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Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με ενημέρωση του δασκάλου και μέλους της ΣΕΠΕ Σερρών Βασίλη Γραβάνη, η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η πρώτη μισθοδοσία των νεοδιόριστων.

Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν πρόσφατα θα λάβουν στην πρώτη τους πληρωμή ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε δύο ολόκληρους μισθούς.

Η ενημέρωση αφορά παράλληλα και ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα το ύψος των αποδοχών των νεοδιόριστων, την αναγνώριση των μισθολογικών κλιμακίων (ΜΚ).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βασίλης Γραβάνης, η σχετική διαδικασία έχει να κάνει με την εκάστοτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη καταβολή έχει ξεχωριστή σημασία για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς πρόκειται για την πρώτη πληρωμή τους μετά τον διορισμό.

Περίπου δύο μισθοί για τους νεοδιόριστους

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι νεοδιόριστοι αναμένεται να λάβουν περίπου δύο ολόκληρους μισθούς κατά την πρώτη πληρωμή τους.

Η διατύπωση της ενημέρωσης είναι συγκεκριμένη: πρόκειται για «περίπου 2 ολόκληρους μισθούς», χωρίς στην ανάρτηση να αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό σε ευρώ.

Επομένως, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ενιαίο ποσό που θα πιστωθεί σε όλους τους νεοδιόριστους.

Τι ισχύει με τα μισθολογικά κλιμάκια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αναγνώριση των ΜΚ, δηλαδή των μισθολογικών κλιμακίων των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Γραβάνη:

«Η αναγνώριση των ΜΚ έχει να κάνει με την εκάστοτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Πρακτικά, η εικόνα ως προς την αναγνώριση των μισθολογικών κλιμακίων δεν παρουσιάζεται στην ενημέρωση ως ενιαία για όλους τους νεοδιόριστους, αλλά συνδέεται με τη διαδικασία που ακολουθεί η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Το βασικό στοιχείο της ενημέρωσης είναι ότι η 24η Σεπτεμβρίου αποτελεί την ημερομηνία πληρωμής που δίνεται για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ενώ για τους νεοδιόριστους θα είναι η πρώτη μισθοδοσία και, σύμφωνα με την ανάρτηση, θα αντιστοιχεί περίπου σε δύο πλήρεις μισθούς.

Για την αναγνώριση των ΜΚ, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πορεία της σχετικής διαδικασίας στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.