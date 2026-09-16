Νηπιαγωγεία σε αναστάτωση με τη νέα εγκύκλιο – «Ζητούν να ξηλώσουμε τα προγράμματα που ήδη λειτουργούν»

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Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και ειδικότερα η πρόβλεψη για υποχρεωτική ανάληψη πρωινού τμήματος από Διευθυντές και Προϊσταμένους.

Διευρύνεται το μέτωπο των αντιδράσεων απέναντι στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και ειδικότερα στην πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα. Δύο Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Σητείας «Ο Μύσων» και ο Σύλλογος Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη ρύθμιση, θέτοντας τόσο ζήτημα συμβατότητας με το υφιστάμενο πλαίσιο για την κατανομή των τμημάτων όσο και σοβαρά πρακτικά προβλήματα για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

Κοινός άξονας των δύο παρεμβάσεων είναι η θέση ότι η εγκύκλιος Φ.7/117097/Δ1/8-9-2026 δεν μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων ούτε να περιορίζει τον χρόνο που χρειάζονται οι Προϊσταμένες για την άσκηση των διοικητικών και παιδαγωγικών καθηκόντων τους. Ο Σύλλογος Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας καταγγέλλει συγκεκριμένα ότι επιχειρείται η «υποχρεωτική ανάληψη πρωινού τμήματος», υποστηρίζοντας ότι έτσι ακυρώνονται στην πράξη αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και ανατρέπεται ο προγραμματισμός των σχολικών μονάδων.

Τι υποστηρίζει ο Σύλλογος «Ο Μύσων»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μύσων» επικεντρώνει την κριτική του στο ζήτημα της κατανομής των τμημάτων, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, δημιουργείται αντίφαση όταν από τη μία η ίδια η εγκύκλιος παραπέμπει στο άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 και στον Ν. 4823/2021 για τις διαδικασίες ανάθεσης των τμημάτων και από την άλλη προκαθορίζεται ότι η Προϊσταμένη θα πρέπει να αναλάβει Πρωινό Τμήμα.

Ο «Μύσων» επισημαίνει ότι κάθε Νηπιαγωγείο λειτουργεί με διαφορετικές συνθήκες, ανάγκες και στελέχωση, επομένως ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι εκείνος που γνωρίζει τις πραγματικές παιδαγωγικές και λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας και θα πρέπει να διατηρεί ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει ότι «οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν είναι διακοσμητικά όργανα», εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οριζόντιες οδηγίες που, κατά την άποψή του, ακυρώνουν στην πράξη αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί σε επίπεδο σχολείου.

Παράλληλα, ζητά να μη μεταβάλλονται ήδη ληφθέντα πρακτικά με προφορικές οδηγίες ή «διευκρινίσεις» και κάθε διοικητική οδηγία που αφορά αλλαγές σε αποφάσεις σχολικών μονάδων να παρέχεται εγγράφως και με σαφή νομική τεκμηρίωση.

«Πνίγονται» και από τα διοικητικά καθήκοντα

Ο Σύλλογος της Σητείας θέτει και μία δεύτερη διάσταση: τον χρόνο που χρειάζεται μια Προϊσταμένη για να ανταποκριθεί στις διοικητικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητές της.

Όπως επισημαίνει, πέρα από τη διδασκαλία, οι Προϊσταμένες καλούνται να διαχειριστούν την οργάνωση και τον συντονισμό του Νηπιαγωγείου, το διοικητικό έργο, την επικοινωνία με γονείς και υπηρεσίες, τον παιδαγωγικό συντονισμό και τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά. Υποστηρίζει, επομένως, ότι η υποχρεωτική ανάληψη Πρωινού Τμήματος περιορίζει την ευελιξία που απαιτείται για την άσκηση αυτών των καθηκόντων.

Πύργος – Αρχαία Ολυμπία: «Ζητούν να ξηλώσουν τα προγράμματά τους»

Σε ακόμη πιο έντονους τόνους τοποθετείται ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος χαρακτηρίζει την εγκύκλιο «πρωτοφανή, αυθαίρετη και θεσμικά απαράδεκτη».

Ο Σύλλογος εστιάζει ιδιαίτερα στον χρόνο έκδοσής της, σημειώνοντας ότι δημοσιοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, όταν οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν ήδη συνεδριάσει, τα τμήματα είχαν κατανεμηθεί και οι εκπαιδευτικοί είχαν οργανώσει τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, μετά την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων ζητείται από Νηπιαγωγεία της περιοχής να αλλάξουν τα ήδη διαμορφωμένα προγράμματά τους και να τα υποβάλουν ξανά προς έγκριση, τοποθετώντας υποχρεωτικά τις Προϊσταμένες στα πρωινά τμήματα.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει αυτή την εξέλιξη «οργανωμένη απορρύθμιση των Νηπιαγωγείων από την ίδια τη διοίκηση».

«Οι Προϊσταμένες δεν είναι εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας»

Ο Σύλλογος Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας στέκεται επίσης στον συνδυασμό διδακτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που επωμίζονται οι Προϊσταμένες.

Όπως αναφέρει, μία Προϊσταμένη μπορεί να βρίσκεται μέσα σε τμήμα με έως 25 νήπια και προνήπια, ενώ παράλληλα καλείται να διεκπεραιώνει σειρά διοικητικών υποχρεώσεων.

«Να διδάσκουν ή να απαντούν στα τηλέφωνα; Να φροντίζουν για την ασφάλεια των παιδιών ή να συντάσσουν έγγραφα;», διερωτάται ο Σύλλογος, προσθέτοντας στις καθημερινές υποχρεώσεις την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το MySchool, τις πλατφόρμες, την αξιολόγηση και άλλες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση αναφέρει ότι οι Προϊσταμένες «δεν είναι εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας» ούτε «λάστιχο» για να καλύπτουν διοικητικές δυσλειτουργίες. Ζητά, αντίθετα, μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, διοικητική υποστήριξη και κάλυψη όλων των κενών.

Σε αντίθεση με την παρέμβαση του «Μύσωνα», η ανακοίνωση του Συλλόγου Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνει και ειδική καταγγελία κατά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η ΔΙΠΕ επιχειρεί να εφαρμόσει την επίμαχη εντολή και ζητά την ανατροπή των προγραμμάτων που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Κατά την ανακοίνωση, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όχι να επιβάλλει μια εγκύκλιο η οποία, σύμφωνα με τον Σύλλογο, συγκρούεται με το Π.Δ. 79/2017.

Ο «Μύσων» ζητά από τη ΔΟΕ να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την ανάκληση της υποχρεωτικής ανάθεσης Πρωινού Τμήματος στις Προϊσταμένες, ενώ καλεί τη ΔΙΠΕ Λασιθίου να σεβαστεί τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Παράλληλα, ζητά να μη μεταβάλλονται ήδη ληφθείσες αποφάσεις μέσω προφορικών οδηγιών και οποιαδήποτε σχετική διοικητική εντολή να δίνεται εγγράφως και με νομική τεκμηρίωση.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας απαιτεί την άμεση απόσυρση της επίμαχης διάταξης, την ανακοινοποίηση της εγκυκλίου στο ορθό, την ανάκληση της τοπικής εντολής για αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων και τη διατήρηση των αναθέσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, καλεί τους εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΙΠΕ Ηλείας την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 09:00, με κεντρικά αιτήματα να διορθωθεί η εγκύκλιος και να ανακληθεί η τοπική εντολή.