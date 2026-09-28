Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Πώς ολοκληρώνεται η ίδρυση και λειτουργία τους

Για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη φοιτητική κινητοποίηση με αφορμή την ακρίβεια μίλησε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, περιγράφοντας ένταση με ομάδα περισσότερων από 40 ατόμων. Υποστήριξε ότι απωθήθηκαν και εξυβρίστηκαν φύλακες, ενώ κατήγγειλε την παρουσία εξωπανεπιστημιακών που, όπως είπε, καθοδηγούσαν τους συγκεντρωμένους.

Την άμεση πραγματοποίηση συμπληρωματικής Β΄ φάσης προσλήψεων ζητά η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, έξι από τις 14 εγκεκριμένες ανάγκες σχολικών νοσηλευτών παραμένουν ακάλυπτες, ενώ χάνονται 710 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Η 14η Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα νέα ποσά και τα κριτήρια χορήγησης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση προγραμματίζεται να ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους τοποθετείται χρονικά έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Έκτακτη παρέμβαση του ΟΠΕΚΑ μετά τις εκκρεμότητες της πληρωμής του Σεπτεμβρίου αναμένεται την Παρασκευή 9/10. Ο επανέλεγχος των αιτήσεων αποκάλυψε πολύ περισσότερες περιπτώσεις από όσες είχαν αρχικά υπολογιστεί, ενώ η καθυστέρηση συνδέθηκε με τη διασταύρωση στοιχείων σχολικής φοίτησης μέσω του mySchool.

Την πλήρη δημοσιοποίηση των λειτουργικών κενών και διαφάνεια στην κατανομή των πιστώσεων ζητά η ΟΛΜΕ, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των Θεολόγων ΠΕ01. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 11:00, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Σοβαρές καταγγελίες για ένα «παζάρι» τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων, που φέρονται να χρησιμοποιούνται για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και προαγωγές στο Δημόσιο, επαναφέρει στο προσκήνιο η ΟΙΕΛΕ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Η προκήρυξη ΣΟΧ 4/2026 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προβλέπει οκτάμηνες συμβάσεις για οδηγούς, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδούς απορριμματοφόρων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Το Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ξεκινά για το σχολικό έτος 2026–2027 τον νέο ετήσιο κύκλο του καινοτόμου προγράμματος «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες» στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Ρόδου συνεργάζονται με σχολικές κοινότητες του εξωτερικού σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδέει την αρχαία ελληνική αστρονομία με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνουν εκπαιδευτικοί Μουσικής, Θεατρολόγοι και Εικαστικοί, με τη στήριξη της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στον Βόλο βρίσκονται οι συγχωνεύσεις τμημάτων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, με γονείς να ζητούν την ανατροπή των αποφάσεων και να θέτουν παράλληλα ζητήματα ασφάλειας και πυροπροστασίας.

Σε μια συμβολική αλλά και πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας προχωρούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας σε κινητοποίηση την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, όπου σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν σε σκηνές.

Νέα ευκαιρία διορισμού στο Δημόσιο ανοίγει για τους συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου.

«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας το ζήτημα με την οσμή αερίου που έχει προκύψει εδώ και 20 μέρες στο συγκροτημα της Γκράβας.

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των προγραμμάτων σπουδών του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου UNIC της Λευκωσίας, καθώς ο καθηγητής της Νομικής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση κατά των μελών της ΕΘΑΑΕ και του προέδρου της, με αφορμή τη μη ανάκλησή τους.

Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν οι κανόνες στις αμοιβές, με νέες υποχρεώσεις για εργοδότες και περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης για τους εργαζομένους.

Το 20ό Δημοτικό Σχολείο Χανίων εγκαινιάστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των κρατουμένων και ενισχύοντας τις προοπτικές κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξής τους.

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, η ανάγκη του γονέα να βρίσκεται δίπλα του δεν μπορεί να περιμένει. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το περιστατικό που έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου Αττικής προκάλεσε αντιδράσεις με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη.

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Πώς ολοκληρώνεται η ίδρυση και λειτουργία τους

INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

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Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, βάζοντας στο επίκεντρο τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών στα σχολεία.