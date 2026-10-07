Προσλήψεις: 75 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς – Λήγει την Πέμπτη η προθεσμία
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Λήγει αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 75 ατόμων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Έως αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που αφορά την πρόσληψη 75 εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της.
Οι θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο διαδικασίας ΑΣΕΠ ΣΟΧ. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως 11 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 31η Ιουλίου 2027.
Οι προσλήψεις θα γίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Δράμας, Καβάλας, Καρδίτσας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.
Όλες οι ειδικότητες
Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:
- ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 8 θέσεις
- ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 21 θέσεις
- ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 20 θέσεις
- ΔΕ Προσωπικού Εστίασης (Μαγείρων) – 11 θέσεις
- ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) – 15 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην ΔΥΠΑ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική > Εργασία και ασφάλιση > Απασχόληση στο δημόσιο τομέα > Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.
Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ με ημερομηνία έκδοσης 05-08-2025.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59.
Δείτε εδώ την προκήρυξη
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