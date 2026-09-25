ΕΚΠΑ: Μεγάλο φεστιβάλ στα Προπύλαια για τους πρωτοετείς και τα 190 χρόνια του Πανεπιστημίου

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των προγραμμάτων σπουδών του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου UNIC της Λευκωσίας, καθώς ο καθηγητής της Νομικής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση κατά των μελών της ΕΘΑΑΕ και του προέδρου της, με αφορμή τη μη ανάκλησή τους.