Ζαχαράκη: «Το 7% των Γυμνασίων και Λυκείων τελεί υπό κατάληψη – το πιο αντικοινωνικό μέτρο»

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Οι σχολικές καταλήψεις, η ασφάλεια στη Γκράβα, οι διορισμοί εκπαιδευτικών και οι ανακαινίσεις σχολείων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στο MEGA.

Η αντιμετώπιση των σχολικών καταλήψεων, η ασφάλεια των σχολικών υποδομών, τα κενά στην εκπαίδευση και η στελέχωση των σχολείων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη στο MEGA.

Η υπουργός τοποθετήθηκε κατά των καταλήψεων, αναφέρθηκε στους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και στις αλλαγές που αφορούν στις σχολικές εκδρομές, ενώ παρουσίασε τα στοιχεία για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις δαπάνες για την παιδεία.

«Το κλείσιμο ενός σχολείου είναι η τελευταία λύση»

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις σχολικές καταλήψεις, οι οποίες αγγίζουν το 7% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με κύρια συγκέντρωση στην Αττική. Όπως είπε η ίδια, «θεωρώ ότι η κατάληψη – και θέλω να τοποθετηθώ γι’ αυτό – είναι το πιο αντικοινωνικό μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρχει».

«Δεν υπάρχει κάτι που να αδικεί περισσότερο το παιδί που εκείνη τη στιγμή που είναι κλειστό το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα κάποιου άλλου παιδιού να πάει ίσως κάποιο φροντιστήριο. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ενώ ακούω πάρα πολύ τα επιχειρήματα των παιδιών, θα τους καλέσω μάλιστα και τα δεκαπενταμελή στο υπουργείο για να μιλήσουμε, ενώ πηγαίνω και η ίδια σε πολλά σχολεία, ότι όταν αποφασίζουμε αυτό το μέτρο αδικούμε το συμμαθητή μας και κυρίως τον εαυτό μας» δήλωσε η υπουργός και εξήγησε: «Τι θα λειτουργήσει και ποιος θα χαρεί περισσότερο όταν κλείσει το σχολείο; Θα χαρεί το παιδί; Θα χαρεί ο γονιός; Θα χαρεί ο εκπαιδευτικός; Ποιος τελικά θα ωφεληθεί με κλειστό σχολείο;»

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις σχολικές εκδρομές τονίζοντας: «Έχουμε ακούσει αιτήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την εγκύκλιο των, των εκδρομών, που πράγματι φέτος το πλαίσιο είναι πιο σφιχτό. Περισσότερη προστασία και στους εκπαιδευτικούς, αλλά συγχρόνως και μεγαλύτερη διαφάνεια και ως προς τον τρόπο διενέργειας των εκδρομών. Δόθηκαν διευκρινήσεις όμως και η αλήθεια είναι ότι η ανατροφοδότηση που μας δόθηκε είναι ότι διευκολύνονται πλέον και τα διαδικαστικά».

Γκράβα: Θα ξαναμπούν τα παιδιά μετά τις διαβεβαιώσεις

Όσον αφορά τις σχολικές υποδομές και ειδικότερα το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η κα Ζαχαράκη σημείωσε:

«Χθες ούτως ή άλλως ο δήμαρχος βγήκε και είπε ότι θέλει να ελέγξει ξανά, πέραν των ελέγχων που ούτως ή άλλως είχαν σταλεί, γιατί είχε ενεργοποιηθεί άμεσα και ο Δήμος Γαλατσίου. Αν και δεν είχαμε ούτως ή άλλως εμείς αρμόδιες υπηρεσίες, ο περιφερειακός μας διευθυντής από την αρχή ήταν εκεί. Καλέσαμε και την Πυροσβεστική. Επίσης, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι μιλάμε για ένα ασφαλές ούτως ή άλλως κτίριο, αλλά επειδή πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο, ειδικά ως προς τη λειτουργία του λέβητα, ο δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι. Θα κληθεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν τα παιδιά».

«Είναι πράγματι ένα τεράστιο σχολείο. Μιλάμε για χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, πολλές σχολικές μονάδες μέσα. Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και βέβαια εδώ πέρα δεν υπάρχει και περιθώριο ο ένας να μεταφέρει τις ευθύνες στον άλλον. Ο δήμαρχος βγήκε, είπε αυτό που είπε. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να επισπεύσει τις εργασίες, αυτό πρέπει να κάνει και από την άλλη εμείς να διασφαλίσουμε ότι η επάνοδος των παιδιών θα είναι αρμονική, αλλά και η παραμονή τους αυτές τις μέρες στο σπίτι να έχει οπωσδήποτε την απαραίτητη συνοδεία της τηλεκπαίδευσης».

Στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό

Σχετικά με τος αναπληρωτές και την παράλληλη στήριξη στις σχολικές μονάδες, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά οι διαδικασίες έτρεξαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και έκανε λόγο για 53.000 μόνιμους διορισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019.

«Η μεγαλύτερη απάντηση και η μεγαλύτερη απόδειξη της ωφελείας και της ευγνωμοσύνης που νιώθουμε σε αυτά τα παιδιά είναι ότι διορίζονται. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει διορίσει 53.000 εκπαιδευτικούς τα τελευταία 7 χρόνια και θα βρείτε δύσκολα και άλλες ειδικότητες που να έχει γίνει αυτό. Άρα πρώτη απόδειξη ότι εδώ υπάρχει μία προσπάθεια να αλλάξουμε τον τρόπο που πραγματικά συντίθεται το προσωπικό και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό».

Τέλος, αναφορικά με το κύμα εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω περικοπών, η Σοφία Ζαχαράκη εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα ο προϋπολογισμός για την παιδεία παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που επιτρέπει αυξημένες επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια και επενδύσεις στη φοιτητική στέγη.

Σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα

Απαντώντας στη συζήτηση για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι περίπου το 95% των σχολικών τμημάτων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν λειτουργούν τμήματα με 30 μαθητές. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα υπέρβασης των 25 μαθητών προβλέπεται μόνο στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, με ανώτατο όριο τους 27 μαθητές, κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έγκριση σχεδόν 4.100 ολιγομελών τμημάτων στα Λύκεια για τη φετινή σχολική χρονιά, μεταξύ των οποίων και τμήματα τεσσάρων, πέντε ή έξι μαθητών.

Η Υπουργός εξήγησε ότι η λειτουργία αυτών των τμημάτων επιτρέπει σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών να ακολουθούν την ομάδα προσανατολισμού ή την ειδικότητα που επιθυμούν, χωρίς ο τόπος κατοικίας τους να περιορίζει τις εκπαιδευτικές τους επιλογές.

53.000 μόνιμοι διορισμοί την τελευταία επταετία

Στο ζήτημα της στελέχωσης, η Υπουργός επισήμανε ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως ανέφερε, σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 36.500, ενώ εκτίμησε ότι έως τον Μάιο ο συνολικός αριθμός τους θα ανέλθει περίπου στις 45.000.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνέδεσε την ανάγκη για εκτεταμένη στελέχωση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη λειτουργία χιλιάδων ολιγομελών τμημάτων.

Επισήμανε ότι η διατήρηση ενός σχολείου με ελάχιστους μαθητές συνεπάγεται και την υποχρέωση της Πολιτείας να διαθέτει τον απαραίτητο εκπαιδευτικό, ακόμη και όταν αυτό δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στον προγραμματισμό του προσωπικού.

2.000 ανακαινισμένα σχολεία έως το καλοκαίρι του 2028

Στις σχολικές υποδομές αναφέρθηκε επίσης η Υπουργός, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για τη συνέχιση των ανακαινίσεων και των παρεμβάσεων αναβάθμισης.

Όπως δήλωσε, έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία, με στόχο ο συνολικός αριθμός να φτάσει τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε ακόμη στην κατασκευή και παράδοση νέων, σύγχρονων σχολικών μονάδων, όπως στην Ευκαρπία και στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.