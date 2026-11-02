ΕΚΠΑ: Χρηματοδότηση 2,15 εκατ. ευρώ για συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών

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Με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 2,14 εκατ. ευρώ προχωρά το πρόγραμμα συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των κτηριακών και τεχνικών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από σχετική απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η παρέμβαση, η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αφορά ένα ευρύ φάσμα εργασιών στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση φθορών, την αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των χώρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκευές σε κτήρια, αμφιθέατρα και εργαστήρια, συντηρήσεις ανελκυστήρων, παρεμβάσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος είναι η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και η βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων.

Η απόφαση αφορά την τροποποίηση της πράξης «Συντηρήσεις και επισκευές των υποδομών και πάσης φύσεως εξοπλισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιόδου 2025-2026», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται

Συντηρήσεις και επισκευές κτηριακών υποδομών: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και λοιπούς χώρους του ΕΚΠΑ, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Έλεγχοι και συντηρήσεις ανελκυστήρων: Τακτικοί έλεγχοι, εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στους ανελκυστήρες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση τους.

Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: Συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συστήματα, καθώς και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και κλιματισμού, για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων.

Συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων: Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.

Αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων και προστασία των υποδομών: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φθορών και τεχνικών δυσλειτουργιών, καθώς και για τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων τεχνικών συστημάτων σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΠΑ.

Στο επίκεντρο οι υποδομές των δημόσιων Πανεπιστημίων

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με προτεραιότητα τη βελτίωση των υποδομών τους και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Στην ίδια κατεύθυνση, για την περίοδο 2026-2030 έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόκειται για ένα ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, διακριτό από τη συγκεκριμένη πράξη του ΕΚΠΑ, που αποσκοπεί στη συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών των Ιδρυμάτων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης να αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσα από συγκεκριμένα έργα συντήρησης, πρόληψης και αναβάθμισης, που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας πανεπιστημιακής περιουσίας.