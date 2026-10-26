ΠΟΣΔΕΠ: Καμπανάκι για τον αποκλεισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας από την πρόσβαση στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία
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Η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει εγκαίρως στην ανανέωση των συμφωνιών μέσω του ΣΕΑΒ και να εξασφαλίσει σταθερή, πολυετή χρηματοδότηση.
Στον κίνδυνο να διακοπεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικό περιεχόμενο, καθώς και η κάλυψη του κόστους δημοσειύσευων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, προειδοποιεί η ΠΟΣΔΕΠ.
Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει εγκαίρως τη χρηματοδότηση και την ανανέωση των σχετικών συμφωνιών μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), επισημαίνοντας ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπαίδευση και την έρευνα στα δημόσια πανεπιστήμια.
Η διακοπή ή η ουσιαστική υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών θα επιβάρυνε ιδιαίτερα τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές που δεν διαθέτουν επαρκείς εναλλακτικούς πόρους χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει άμεσα την ακαδημαϊκή κοινότητα για την πορεία των διαδικασιών χρηματοδότησης και ανανέωσης των συμφωνιών του ΣΕΑΒ, να διασφαλίσει εγκαίρως, σε συνεργασία με τον ΣΕΑΒ και τα πανεπιστήμια, τη συνέχεια της πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο και της δυνατότητας δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης και να προχωρήσει σε σταθερό, πολυετή σχεδιασμό χρηματοδότησης των σχετικών συμφωνιών, ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη αβεβαιότητα και να εξασφαλίζονται βιώσιμοι όροι συνεργασίας με τους διεθνείς εκδότες.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία: “Η πρόσβαση στη γνώση και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν αποτελούν δευτερεύουσες παροχές, αλλά αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δημόσιου πανεπιστημίου”.
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