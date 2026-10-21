Στο πλευρό μαθητών και φοιτητών ο Δημος ΑΘηναίων – Τι προβλέπεται σε ψηφισμα

Πίνακας περιεχομένων

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών και του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία

Με ευρεία αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και στη στήριξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα συμπαράστασης στους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών και του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία, ενώ καλεί την πολιτεία και τους διαδηλωτές να διασφαλίσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα για τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.

Το ψήφισμα αναφέρει:

«Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, που συμμετέχουν στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια διεκδικώντας ισχυρή δημόσια παιδεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης και ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά.

Η δημόσια παιδεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα. Η υπεράσπισή της αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση, που γνωρίζει από κοντά τις ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων και τις ανισότητες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Οι διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και η αβεβαιότητα για την επαγγελματική προοπτική, επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους νέους και τις οικογένειές τους.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας:

Στηρίζει το δικαίωμα των μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών στην ειρηνική διαμαρτυρία και τη συλλογική διεκδίκηση.

Ζητά ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, κατάλληλη στελέχωση και ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Καλεί την πολιτεία και τους διαδηλωτές, να περιφρουρήσουν τις κινητοποιήσεις από κάθε πράξη βίας που μπορεί να επισκιάσει τα δίκαια αιτήματα και να υπονομεύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων.

Η απάντηση στις αγωνίες της νέας γενιάς δεν μπορεί να είναι η αδιαφορία ή η απαξίωση των διεκδικήσεών της.

Η παιδεία και η δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για μια κοινωνία με μέλλον».