Πρόσληψη: 400 θέσεις σε σχολικές βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2026-2027 – Αναλυτικά οι ειδικότητες
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Οι θέσεις αφορούν δύο κατηγορίες ειδικοτήτων: 200 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων και 200 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας
Την πρόσληψη 400 εποχικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των σχολικών βιβλιοθηκών κατά το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στους κλάδους Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων και εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ίδρυση, ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών.
Συγκεκριμένα, κατανέμονται:
- 200 θέσεις κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων (ειδικοτήτων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΠΕ Αρχειονόμων)
- 200 θέσεις κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
Οι θέσεις αφορούν σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ίδρυση, Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλιοθηκών» (κωδ. ΟΠΣ 6050707) του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.
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