Υπουργείο Παιδείας: 2,64 εκατ. ευρώ σε 24 Πανεπιστήμια για τη μισθοδοσία εντεταλμένων διδασκόντων
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Tα κονδύλια προορίζονται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εντεταλμένων διδασκόντων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση των διδακτικών αναγκών των Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
Στη χρηματοδότηση 24 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συνολικό ποσό 2,64 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Παιδείας, έπειτα από απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη. Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των εντεταλμένων διδασκόντων για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026.
Η σχετική επιχορήγηση προβλέπεται στο άρθρο 173 του ν. 4957/2022 και έχει στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Πανεπιστημίων, ενισχύοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την υλοποίηση του ακαδημαϊκού τους έργου κατά το έτος 2026-2027.
Σύμφωνα με την απόφαση, η κατανομή της χρηματοδότησης στα 24 ΑΕΙ διαμορφώνεται ως εξής:
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 246.400 €
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 246.400 €
- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 70.400 €
- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 105.600 €
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 61.600 €
- Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 26.400 €
- Πάντειο Πανεπιστήμιο 96.800 €
- Πανεπιστήμιο Πειραιώς 123.200 €
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 105.600 €
- Πανεπιστήμιο Πατρών 176.000 €
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 132.000 €
- Πανεπιστήμιο Κρήτης 70.400 €
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου 79.200 €
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 149.600 €
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 149.600 €
- Πολυτεχνείο Κρήτης 35.200 €
- Ιόνιο Πανεπιστήμιο 44.000 €
- Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 26.400 €
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 114.400 €
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 140.800 €
- Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 158.400 €
- Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 88.000 €
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 176.000 €
- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 17.600 €
Σύνολο 2.640.000 €
Η απόφαση εντάσσεται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων Πανεπιστημίων και την ενίσχυση του διδακτικού τους έργου, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
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