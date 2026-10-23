Υπουργείο Παιδείας: 2,64 εκατ. ευρώ σε 24 Πανεπιστήμια για τη μισθοδοσία εντεταλμένων διδασκόντων

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας προχωρά το υπουργείο Παιδείας για την καταγραφή των αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή των ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση περίπου 15% των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.