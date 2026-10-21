Σε εγρήγορση το Υπουργείο Παιδείας: Σύσκεψη Ζαχαράκη με τους Περιφερειακούς Διευθυντές στη σκιά των καταλήψεων και των κινητοποιήσεων

Νίκος Τσούλιας*

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση, που έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μας. Από τις αρχές της χιλιετίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας παγκοσμιοποιημένης εκπαιδευτικής αγοράς, στην οποία οι βασικοί πρωταγωνιστές θα είναι οι μεγάλες πολυεθνικές / υπερεθνικές επιχειρήσεις και τα μεγάλα πανεπιστήμια χωρίς να υπάρχει ένα συστηματικό πλαίσιο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους από τις κυβερνήσεις.