Σε εγρήγορση το Υπουργείο Παιδείας: Σύσκεψη Ζαχαράκη με τους Περιφερειακούς Διευθυντές στη σκιά των καταλήψεων και των κινητοποιήσεων
Πίνακας περιεχομένων
Την ώρα που επικρατεί αναβρασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προχωρούν σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις και διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να αποτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία, καταγράφοντας την έκταση των κινητοποιήσεων και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Σε κλίμα κινητοποιήσεων στην εκπαίδευση, με μαθητικές διαμαρτυρίες, καταλήψεις σχολείων και συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία, το υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί την κατάσταση που διαμορφώνεται στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Παιδείας, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, προεδρεύουν αυτή την ώρα σύσκεψης με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας, με αντικείμενο την αποτίμηση της σημερινής εικόνας στα σχολεία.
Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται τα ποσοστά των καταλήψεων, η συμμετοχή στην απεργία και η παρουσία των μαθητών στις διαμαρτυρίες, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, εξελίσσονται μέχρι στιγμής ομαλά.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες που φτάνουν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα περισσότερα σχολεία λειτούργησαν κανονικά, με την εκπαιδευτική διαδικασία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr