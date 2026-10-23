ΑΣΕΠ: Εκτός λειτουργίας η εφαρμογή υποστήριξης Helpdesk για τέσσερις ημέρες

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Προσωρινά μη διαθέσιμη θα είναι η εφαρμογή υποστήριξης πολιτών HelpDesk του ΑΣΕΠ από τις 23 έως και τις 26 Οκτωβρίου 2026, λόγω εργασιών αναβάθμισης.

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας τίθεται σε ισχύ για την εφαρμογή HelpDesk του ΑΣΕΠ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, η υπηρεσία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές, ανάλογα με το είδος της πληροφόρησης που χρειάζονται.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00, εξαιρουμένης της 28ης Οκτωβρίου 2026.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.