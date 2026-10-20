MINEDU TALKS: Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα για τα 15μελή μαθητικά συμβούλια – Τι θα γίνεται με τα αιτήματα των μαθητών

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Μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει τα 15μελή μαθητικά συμβούλια σε απευθείας διάλογο με το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας το MINEDU TALKS, έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους των μαθητών.

Μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει τα 15μελή μαθητικά συμβούλια σε απευθείας διάλογο με το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας το MINEDU TALKS, έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους των μαθητών. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, τα σχολεία θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τα ζητήματα που επιθυμούν να θέσουν προς συζήτηση.

Η πρωτοβουλία προβλέπει τόσο δια ζώσης συναντήσεις στο υπουργείο όσο και τηλεδιασκέψεις για μαθητές από νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι ο διάλογος να αποκτήσει συνέχεια, με τα αιτήματα των μαθητικών συμβουλίων να καταγράφονται, να προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα σχολεία να ενημερώνονται για όσα μπορούν να υλοποιηθούν.

Πώς θα λειτουργεί το MINEDU TALKS

Στο επίκεντρο της νέας δράσης βρίσκονται τα νεοεκλεγμένα 15μελή μαθητικά συμβούλια, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις με το υπουργείο Παιδείας.

Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν.

Για τα σχολεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση προβλέπεται η φυσική παρουσία των μαθητικών εκπροσώπων στο υπουργείο. Αντίθετα, για τις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων περιοχών, ο διάλογος θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία επιδιώκει να συμπεριλάβει μαθητές από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ανεξάρτητα από τη δυνατότητά τους να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Τι θα γίνεται με τα αιτήματα των μαθητών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η υπουργός Παιδείας στη διαδικασία που θα ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια συμβολική παρουσία των μαθητών στο υπουργείο.

«Πρόθεσή μας είναι οι συναντήσεις να μην εξαντλούνται σε μια φωτογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως εξήγησε, τα ζητήματα που θα θέτουν οι εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων θα καταγράφονται και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τα αιτήματα για τα οποία υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν ενέργειες.

Πώς προέκυψε η πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, η δημιουργία του MINEDU TALKS συνδέεται με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο υπουργείο Παιδείας με μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε τηλεδιάσκεψη που είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη χρονιά, έπειτα από πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Όπως περιέγραψε, ο συγκεκριμένος διευθυντής καλεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα προεδρεία των 15μελών μαθητικών συμβουλίων, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις.

Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με τις συναντήσεις μαθητών στο υπουργείο, αποτέλεσε την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου επικοινωνίας.