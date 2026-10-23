Καταγγελία για μαθήτρια δημοτικού ότι κυνήγησε παιδιά στο προαύλιο κρατώντας μαχαίρι

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Η καταγγελία αναφέρει ότι η μαθήτρια προπηλακίζει παιδιά, τα χτυπά και παίρνει τα πράγματά τους

Ο φόβος και ο τρόμος δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο Κρήτης φέρεται να έχει γίνει μια μαθήτρια, σύμφωνα με καταγγελία που βρίσκεται υπ’ όψιν της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εξετάζεται.

Σύμφωνα με Flashnews, η καταγγελία αναφέρεται σε ένα κορίτσι που φοιτά στις πρώτες τάξεις δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο και έχει εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά.

Το παιδί, σημειώνεται, εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά εντός του σχολικού περιβάλλοντος με αποδέκτες συμμαθητές και συμμαθήτριές της, αλλά ακόμα και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, χθες φέρεται να κυνήγησε στην αυλή του σχολείου παιδιά πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού κρατώντας μαχαίρι.

Επίσης, αναφέρεται ότι έχει προτείνει σε συμμαθητές της να τους φέρει αν θέλουν ναρκωτικά, τα οποία μπορεί να της τα βρει ο αδερφός της που πηγαίνει στο γυμνάσιο.

Στην καταγγελία τονίζεται ότι το τελευταίο περιστατικό είναι το αποκορύφωμα μιας παραβατικής συμπεριφοράς καθώς το παιδί φέρεται να προπηλακίζει παιδιά και δασκάλους, να χτυπά τα παιδιά της τάξης του, να τα τραμπουκίζει και να παίρνει τα πράγματά τους. Μεταξύ άλλων, υπάρχει και αναφορά ότι η ανήλικη είχε χτυπήσει και δασκάλα.

Το ίδιο τοπικό μέσο κάνει λόγο και για ενδεχόμενες μηνύσεις και αναφορές εκ μέρους των γονέων για τα τεκταινόμενα στο δημοτικό σχολείο.