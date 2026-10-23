Υπουργείο Παιδείας – Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ενεργό ρόλο των επιχειρήσεων

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Στην ενίσχυση της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, αλλά και με την ανάπτυξη των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στρέφεται το ενδιαφέρον του υπουργείου Παιδείας.

Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας, καθώς και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή μετάβαση και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων.

Ενημερωτική συνάντηση με επιχειρήσεις-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με αντικείμενο τις δομές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες συμμετοχής των επιχειρήσεων στο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) στην Ελλάδα, διοργάνωσαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και υποστηρίχθηκε, από την πλευρά του Επιμελητηρίου, από την Επιτροπή «Εξειδικευμένο Εργατικό Δυναμικό και Αγορά Εργασίας». Στόχος ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ενεργού συμμετοχής τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση της σύνδεσής της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, απευθύνοντας χαιρετισμό, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας του Υπουργείου με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με στόχο τη δημιουργία σταθερών γεφυρών μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, το τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων αποτυπώνει τη βούληση για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών με ουσιαστικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την εμπειρία της Γερμανίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των διαφορετικών δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στη σημασία της ενίσχυσης της ποιότητας και της ελκυστικότητάς τους, επισημαίνοντας ότι η ενεργός συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους και την ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου, υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση και οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν διαρκώς νέα δεδομένα για τα επαγγέλματα και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη ποιοτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, με σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε τρία πεδία συνεργασίας με τις επιχειρήσεις: την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, καθώς και την ανάπτυξη των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο ψηφιακών εργαλείων, όπως το e-mathiteia και ο «ΠΗΓΑΣΟΣ», για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώ προσκάλεσε το Επιμελητήριο και τα μέλη του να διερευνήσουν από κοινού νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγικών κλάδων.

Ο δρ.IljaNothnagel, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, αφού ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τη στενή και παραγωγική συνεργασία με το Επιμελητήριο, υπογράμμισε τη σημασία της διά βίου εκπαίδευσης για τον επιχειρηματικό κόσμο. Όπως σημείωσε, το Επιμελητήριο στηρίζει στρατηγικά δράσεις που εστιάζουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αναγνωρίζοντας ότι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ανανεώνουν και να αναβαθμίζουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, προκειμένου να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρόσθεσε, τέλος, ότι η στρατηγική αυτή επιλογή του Επιμελητηρίου εκφράζεται μέσα και από την υλοποίηση διμερών δράσεων, σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το κτίσιμο νέων συνεργειών μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Εξειδικευμένο Εργατικό Δυναμικό και Αγορά Εργασίας» του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Γεωργία Πατίλη, από τη Δικηγορική Εταιρία «Β. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρουσίασε τις κυριότερες προκλήσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ σχολείου και αγοράς εργασίας, μέσα από δράσεις όπως η πρακτική άσκηση μαθητών (Schülerpraktika), οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας για νέους, όπως το πρόγραμμα NextGenEntrepreneurs του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της προσαρμογής της στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: https://griechenland.ahk.de/el/mhele/epitrophes-melhon/exeidikeymheno-ergatikho-dynamikho-kai-agorha-ergashias