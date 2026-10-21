Με συνθήματα μπαλόνια και πανό στα γαλλικά το πανεκπαιδευτικο συλλαλητήριο στην Αθήνα – Μαζικές πορείες και σε άλλες πολεις

Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, πραγματοποιούν πορεία, κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα σε πόλεις της Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο Δημόσιο για το στεγαστικό ζήτημα, την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις καθώς και την κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς. Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν 24ωρη απεργία της ΔΟΕ (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί), τρίωρη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ (καθηγητές) και πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. ΑΠΕ-ΜΠΕ /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

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Στους δρόμους βρίσκονται μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, συμμετέχοντας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που ξεκίνησε από τα Προπύλαια με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος.

Ολοκληρώνεται σταδιακά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, κατά το οποίο μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαδήλωσαν στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιείται σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην οδό Πανεπιστημίου, η οποία παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, με την κεφαλή της πορείας να κατευθύνεται προς τη Βουλή.

Ένταση σημειώθηκε στην Ομόνοια, ενώ έγιναν 2-3 προσαγωγές. Τα ΜΑΤ πέταξαν κρότου λάμψης μέσα στο μετρό, όπως μπορείτε να δείτε στο πρώτο βίντεο που ακολουθεί. Πλέον έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι.

Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» μαθητές, φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), ενώ η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί 3ωρη στάση εργασίας (11:00-14:00), η οποία καλύπτεται συμπληρωματικά από τις τοπικές ΕΛΜΕ (08:00-11:00).

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρίσκεται και η ΑΔΕΔΥ με πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ) με 24ωρη απεργία, καθώς και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται και η πορεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

Μαζικά τα συλλαλητήρια και στις άλλες πόλεις

Μαζική ήταν η συμμετοχή και στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν σε πολλές πόλεις εκτός Αθήνας, όπως στη Θεσσαλονίκη, την Ρόδο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Μυτιλήνη, την Λάριση, τα Χανιά και αλλού. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, όπως έχουν προαναγγείλει φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι εκπαιδευτικών και μαθητικά συμβούλια.

Άνοιξαν οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, με όλους τους δρόμους να έχουν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Πρόκειται για αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μαχαίρι κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι ο συλληφθείς δεν συμμετείχε στη συγκέντρωση.