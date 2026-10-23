Πάντειο Πανεπιστήμιο: Χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ για νέο κτήριο διοίκησης

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Χρηματοδότηση έως 5 εκατ. ευρώ προβλέπεται για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με στόχο τη συμβολή στην αγορά κτηρίου που θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της διοίκησής του. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόκτηση του νέου ακινήτου αναμένεται να ενισχύσει τις κτηριακές υποδομές του Ιδρύματος, προσφέροντας επιπλέον χώρους για τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και για τη λειτουργία εργαστηρίων.

Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026–2030, ενώ η σχετική πρόσκληση ορίζει ως ανώτατο προϋπολογισμό για το Πάντειο Πανεπιστήμιο το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Η νέα δυνατότητα δεν αφορά μόνο την αγορά του ακινήτου. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν, όπου απαιτείται, οι αναγκαίες μελέτες, η ανακαίνιση και η λειτουργική διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες για την αξιοποίησή τους.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η νέα υποδομή να ανταποκριθεί στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και να αποτελέσει μόνιμη επένδυση για το Ίδρυμα.

Η νέα χρηματοδοτική δυνατότητα προστίθεται σε μια σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των υποδομών του Παντείου Πανεπιστημίου. Για το 2026 έχουν προβλεφθεί 900.000 ευρώ για συντήρηση, επισκευές και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, καθώς και 260.000 ευρώ για έργα πυροπροστασίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική ανακατασκευή του κτηρίου που θα στεγάσει την πρώτη φοιτητική εστία στην ιστορία του Παντείου, ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 13 εκατ. ευρώ.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με χρηματοδότηση έως 5 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλουμε στην προσπάθεια του Παντείου Πανεπιστημίου να αποκτήσει ένα νέο κτήριο για τη στέγαση της διοίκησής του.

Η καθημερινή λειτουργία ενός σύγχρονου δημόσιου Πανεπιστημίου χρειάζεται τις κατάλληλες υποδομές. Χρειάζεται χώρους λειτουργικούς και ασφαλείς, που επιτρέπουν στους ανθρώπους του να εργάζονται καλύτερα και στο Ίδρυμα να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή του κοινότητα. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους με συγκεκριμένο προσανατολισμό: να λύνουμε πραγματικά προβλήματα και να δημιουργούμε υποδομές που αποτελούν επένδυση με διάρκεια για τα δημόσια Πανεπιστήμιά μας».