Πανεπιστήμια: Νέος γύρος διαγραφών φοιτητών και σχέδια για νέες εστίες – Τι είπε η Ζαχαράκη

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Την αντίθεσή της στις καταλήψεις επανέλαβε η Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας παράλληλα τον σχεδιασμό για νέες φοιτητικές εστίες, την αύξηση των κονδυλίων στέγασης και σίτισης και τη συνέχιση των διαγραφών φοιτητών.

Νέες φοιτητικές εστίες, αυξημένα κονδύλια για στέγαση και σίτιση, αλλά και συνέχιση των διαγραφών φοιτητών περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φοιτητικές κινητοποιήσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το κόστος σπουδών και τις συνθήκες διαβίωσης στα Πανεπιστήμια. Η υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία εστίας για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε νέο κτίριο στέγασης για τη Σχολή Καλών Τεχνών και σε αντίστοιχο σχεδιασμό για το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MegaNews 104,6, η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε επίσης απέναντι στις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, δηλώνοντας ότι σέβεται το δικαίωμα έκφρασης των αιτημάτων τους, αλλά διαφωνεί με τις καταλήψεις και τις καταστροφές. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την εφαρμογή του ανώτατου ορίου φοίτησης και αναφέρθηκε στις δυνατότητες παράτασης που προβλέπονται για φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Νέες φοιτητικές εστίες – Τι ανακοίνωσε για τρία Πανεπιστήμια

Στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, η υπουργός Παιδείας παρουσίασε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στις πανεπιστημιακές εστίες.

Όπως ανέφερε, το Πάντειο Πανεπιστήμιο πρόκειται να αποκτήσει φοιτητική εστία τον Μάιο, ενώ η Σχολή Καλών Τεχνών θα αποκτήσει για πρώτη φορά δικό της κτίριο εστίας, με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στον σχεδιασμό η δημιουργία φοιτητικής εστίας και για το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου είναι να αυξηθούν οι ποιοτικές διαθέσιμες κλίνες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, μέσω έργων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε περιφερειακά Πανεπιστήμια, συνολικού ύψους 770 εκατομμυρίων ευρώ.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τα ποσά και η αύξηση της χρηματοδότησης

Αναφερόμενη στην οικονομική στήριξη των φοιτητών, η υπουργός στάθηκε στην αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2019 το σχετικό κονδύλι ανερχόταν σε 41 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη φετινή χρονιά υπογράφηκε χρηματοδότηση ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ίδια εξήγησε ότι φοιτητής που συγκατοικεί στην περιφέρεια μπορεί να λάβει 2.500 ευρώ, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 5.000 ευρώ για δύο συγκατοίκους. Για φοιτητή που διαμένει μόνος του, το ποσό που ανέφερε ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

«Δεν είναι το ποσό αυτό υποδεέστερο, κάθε ευρώ μετράει για την ελληνική οικογένεια», σημείωσε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών.

Από 50 σε 80 εκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια για τη σίτιση

Πέρα από τη στέγαση, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση της φοιτητικής σίτισης, παρουσιάζοντας αύξηση των σχετικών πόρων.

Όπως δήλωσε, τα χρήματα που διατίθενται ετησίως για τη σίτιση των φοιτητών αυξάνονται από 50 σε 80 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χρηματοδότηση 228 εκατομμυρίων ευρώ που κατευθύνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται, σύμφωνα με την υπουργό, στην προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης της φοιτητικής κοινότητας.

Διαγραφές φοιτητών: Τι είπε για το όριο φοίτησης και τις εξαιρέσεις

Στο ζήτημα των διαγραφών, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι εφαρμόζεται το ανώτατο όριο φοίτησης, γνωστό ως Ν+2.

Όπως ανέφερε, τον Ιανουάριο διαγράφηκαν 308.000 φοιτητές, ενώ κατά τη φετινή χρονιά η διαδικασία πρόκειται να επεκταθεί και σε φοιτητές προγραμμάτων πενταετούς διάρκειας.

Η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει μια δεύτερη ευκαιρία για όσους βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων τους και έχουν εμφανιστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν συμπεριλήφθηκαν στις διαγραφές.

Γιατί ορισμένοι επιτυχόντες δεν εγγράφονται στα Πανεπιστήμια

Η υπουργός τοποθετήθηκε και στο ζήτημα των υποψηφίων που επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά τελικά δεν εγγράφονται στις σχολές τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, διαχρονικά ένα ποσοστό μεταξύ 4% και 6% των επιτυχόντων δεν προχωρά στην εγγραφή, για λόγους που συνδέονται με σπουδές στο εξωτερικό, επιλογή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η ίδια σημείωσε ότι οι πρυτάνεις επικοινωνούν προσωπικά με τους επιτυχόντες, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν προσέρχονται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους που ενδέχεται να αδυνατούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους.

«Έστω και ένας να μην μπορεί να έρθει για οικονομικό λόγο, εμείς λέω να κάνουμε το μέγιστο των προσπαθειών μας έτσι ώστε να έρθει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ζαχαράκη για καταλήψεις: «Στερείς από τον συμμαθητή σου τη δυνατότητα να παρακολουθήσει»

Αναφερόμενη στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, η υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι η διατύπωση αιτημάτων και η έκφραση διαφωνιών δεν πρέπει να συνοδεύονται από καταστροφές ή αποκλεισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Προφανώς σέβομαι επιχειρήματα τα οποία ακούω, αλλά δεν πιστεύω ότι το να καταστρέψεις το κέντρο της Αθήνας είναι η απάντηση στο να λύσεις το στεγαστικό θέμα των φοιτητών, ούτε ότι θα λύσεις το στεγαστικό θέμα του σχολείου», ανέφερε.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στις σχολικές καταλήψεις, εστιάζοντας στις συνέπειες που, κατά την άποψή της, έχουν για τους μαθητές.

«Ούτε η κατάληψη είναι λύση παιδιά. Στερείς από το συμμαθητή σου τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και δεν υπάρχει η δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες να κάνουν φροντιστήριο. Για μένα η δύναμη είναι το σχολείο», δήλωσε.

Η υπουργός συνέδεσε τη θέση της με την ανάγκη να παραμένει διαθέσιμη η εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους.

«Κατέβα, πες την αντίθεσή σου» – Το μήνυμα προς τους φοιτητές

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι επιθυμεί τη συνέχιση του διαλόγου με τους φοιτητές, ακόμη και όταν διαφωνούν με τις επιλογές του υπουργείου.

«Εγώ λέω κατέβα, πες την αντίθεσή σου, πες την άποψή σου κι εγώ οφείλω να πω τι έχει γίνει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θεωρεί υποχρέωσή της να παρουσιάζει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και να απαντά στις ενστάσεις που διατυπώνονται.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή της για βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών.

«Αυτό που έχω να πω στα παιδιά είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια έτσι ώστε να παραδώσουμε καλύτερα κτήρια από αυτά τα οποία έχουμε παραλάβει», κατέληξε.