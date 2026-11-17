ΕΛΑΣ κατά Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου: Συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης

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Την έντονη αντίδραση της ΕΛΑΣ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με το αν υπήρξαν νεκροί ή όχι κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου «πέρα από βέβηλη και προσβλητική είναι και εντελώς ανιστόρητη: αρνείται την επιστημονική γνώση, παραποιεί την ιστορική αλήθεια και καλλιεργεί με επιμέλεια την ακροδεξιά προπαγάνδα», σχολιάζει η Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ.

Αναρωτιέται κανείς, αναφέρει η κ. Λαλιώτου, «αν θυμάται ο κ. Γεωργιάδης τον όρκο που δώσαμε ως πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την τελετή καθομολόγησης αποφοίτων». Και του θυμίζει ότι «ορκιστήκαμε τότε να υπηρετούμε την επιστημονική γνώση και την αλήθεια και να μην την παραποιούμε προς ίδιον (πολιτικό) όφελος. ‘Κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα’, θυμάστε κ. Γεωργιάδη; Τι συμβαίνει άραγε όταν κάποιος -και μάλιστα υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας- καταπατά τον επιστημονικό όρκο του για να εξυπηρετήσει τον ακροδεξιό λόγο του μίσους και του ψεύδους;», αναφέρει.

«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας την Δευτέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 όταν ρωτήθηκε για τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σχολίασε ότι «παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες». Φράση, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στο πόρισμα περιλαμβάνεται η διατύπωση ότι «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση και την καταστολή της, καθώς το ίδιο πόρισμα καταγράφει θανάτους και τραυματισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου από τη δράση των δυνάμεων καταστολής.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο υπουργός Υγείας επανήλθε στο συγκεκριμένο θέμα με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος βρέθηκε στο κοιμητήριο Ζωγράφου για το μνημόσυνο τριών εκ των νεκρών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον «πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη».

Αρχικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει πως πράγματι οι τρεις νεκροί που αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο πόρισμα Τσεβά, κατηγορώντας τον Παύλο Χρηστίδη ότι δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο πόρισμα.

«Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο», τονίζει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας.

53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες.

Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια.».