Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

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Ποιά σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία AGNETA.

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επηρεάζει και τη λειτουργία των σχολείων, με τον Δήμο Ρόδου να ανακοινώνει ότι όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, για προληπτικούς λόγους.

Κλειστά όλα τα σχολεία στη Ρόδο την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία AGNETA οδηγεί σε προληπτική αναστολή της λειτουργίας των σχολείων στη Ρόδο. Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων, δηλαδή νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και ειδικά σχολεία, καθώς και τους παιδικούς σταθμούς.

Η αναστολή έχει προληπτικό χαρακτήρα, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους κατά τις μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Ποιες άλλες δομές αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Οι περιορισμοί στη Ρόδο δεν αφορούν αποκλειστικά τις σχολικές μονάδες.

Ο Δήμος ανακοίνωσε επίσης την αναστολή δραστηριοτήτων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στο Δημοτικό Ωδείο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια που λειτουργούν υπό τη δημοτική ευθύνη.

Για τις συγκεκριμένες δομές, η αναστολή δραστηριοτήτων ισχύει τόσο τη Δευτέρα 2 όσο και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου.

Οι αποφάσεις εντάσσονται στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται ενόψει της κακοκαιρίας, με στόχο την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Εφόσον υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από δήμους και αρμόδιες αρχές, ο κατάλογος των σχολείων και των δομών που αναστέλλουν τη λειτουργία τους ενδέχεται να διευρυνθεί.