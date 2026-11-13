Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ποιοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία – Νέο «παράθυρο» για αλλαγή Τμήματος

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Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο νέος κύκλος αιτήσεων για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένες δυσκολίες να διεκδικήσουν αλλαγή Τμήματος ή τόπου σπουδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν για την απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου, ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή , με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.