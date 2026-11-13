Πανελλήνιες: «Όχι» στην τιμωρία όλων των αθλητών για τις παρατυπίες λίγων – Παρέμβαση της ΕΟΕ για τα μόρια

Πίνακας περιεχομένων

Παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τα αθλητικά μόρια στις Πανελλαδικές, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Η ΕΟΕ ζητά να διατηρηθεί το μέτρο, με αυστηρότερους ελέγχους, και προαναγγέλλει συνάντηση με τη Σοφία Ζαχαράκη.

Υπέρ της διατήρησης της μοριοδότησης των αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά με αυστηρότερους ελέγχους και παρεμβάσεις για την αποτροπή καταχρήσεων, τάσσεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), μετά τις καταγγελίες που προκάλεσαν την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η υπόθεση της φερόμενης εικονικής συμμετοχής της κόρης του πρώην υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ, με σκοπό την εξασφάλιση επιπλέον μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ισχύον καθεστώς μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών.

Η ΕΟΕ, με ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει ότι περιστατικά ενδεχόμενης καταχρηστικής εφαρμογής δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μέτρα που θα πλήξουν το σύνολο των νέων αθλητών.

Παράλληλα, ζητά την προστασία και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλία για συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Πανελλαδικές: Η παραίτηση Τσαβδαρίδη και οι καταγγελίες για τα αθλητικά μόρια

Η παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έρχεται μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η παραίτηση υποβλήθηκε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την έκανε δεκτή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το σχετικό δημοσίευμα, οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον πρώην υφυπουργό για την υπόθεση δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης φέρεται να επιχείρησε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Κατά τις καταγγελίες, η συμμετοχή αυτή θα μπορούσε να της εξασφαλίσει ευνοϊκή μοριοδότηση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας αντιπαράθεσης και δεν πρέπει να συγχέονται με αποδεδειγμένη παρατυπία.

ΕΟΕ: Να μη βρεθούν στο στόχαστρο όλοι οι αθλητές

Με αφορμή την υπόθεση, αλλά και αναφορές σε αντίστοιχα περιστατικά στον χώρο του μπάσκετ, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παρεμβαίνει στη συζήτηση για το μέλλον του συστήματος μοριοδότησης.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η ενδεχόμενη καταχρηστική εφαρμογή του μέτρου από μεμονωμένα πρόσωπα δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων των αθλητών.

Όπως επισημαίνει:

«Τυχόν λανθασμένη ή καταχρηστική εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου από μεμονωμένα πρόσωπα δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει σε βάρος του συνόλου των Ελλήνων αθλητών».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μοριοδότηση αποτελεί σημαντικό μέσο υποστήριξης των μαθητών που αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στον αθλητισμό, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σχολικής εκπαίδευσης.

«Όχι» στην κατάργηση των αθλητικών μορίων

Η ΕΟΕ τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της διατήρησης της μοριοδότησης, επισημαίνοντας ότι η κατάργηση ή η αποδυνάμωσή της θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τους νέους αθλητές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το συγκεκριμένο μέτρο αναγνωρίζει την προσπάθεια των παιδιών που συνδυάζουν τις προπονήσεις και τη συμμετοχή σε αγώνες με τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο.

Παράλληλα, επισημαίνει τον ρόλο των οικογενειών, οι οποίες στηρίζουν την αθλητική πορεία των παιδιών τους με προσωπικές και οικονομικές θυσίες.

Η ΕΟΕ εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα σε χιλιάδες νέους που επιδιώκουν να διακριθούν στον αθλητισμό χωρίς να εγκαταλείπουν την εκπαίδευσή τους.

Κατά την ίδια, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποθαρρύνει τη συμμετοχή στον πρωταθλητισμό και να επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογένειες των αθλητών.

Ζητούνται αυστηρότεροι έλεγχοι και διαφάνεια

Παρά τη σαφή υποστήριξή της προς το ισχύον μέτρο, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη παρεμβάσεων για την αποτροπή φαινομένων κακής χρήσης.

Για τον λόγο αυτό, ζητά την ουσιαστική θωράκιση του συστήματος μοριοδότησης και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διασφαλιστούν η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η δίκαιη εφαρμογή του μέτρου.

Η ΕΟΕ υποστηρίζει ότι η προστασία του θεσμού πρέπει να συνδυαστεί με αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου, ώστε οι ευεργετικές διατάξεις να αξιοποιούνται από όσους πληρούν πραγματικά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να διαχωρίσει την ανάγκη αντιμετώπισης πιθανών παρατυπιών από τη διατήρηση των κινήτρων που παρέχονται στους νέους αθλητές.

Συνάντηση με τη Σοφία Ζαχαράκη ζητά η Ολυμπιακή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της παρέμβασής της, η ΕΟΕ γνωστοποιεί ότι θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι οι παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες για την προστασία και τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος μοριοδότησης.

Η Επιτροπή επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα προστατεύει τόσο τους αθλητές όσο και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Στην ανακοίνωσή της δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένη δέσμη νομοθετικών αλλαγών, αλλά διατυπώνεται η πρόθεση να συζητηθούν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου οι αναγκαίες βελτιώσεις.

Στο επίκεντρο το μέλλον της μοριοδότησης στις Πανελλαδικές

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ευνοϊκές διατάξεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από τη μία πλευρά, οι καταγγελίες αναδεικνύουν την ανάγκη ελέγχου της πραγματικής αθλητικής συμμετοχής και των προϋποθέσεων χορήγησης μορίων.

Από την άλλη, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες γενικευμένες αλλαγές που θα περιορίζουν το μέτρο μπορεί να επηρεάσουν χιλιάδες νέους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν συστηματικά στον πρωταθλητισμό.

Η θέση της ΕΟΕ συνοψίζεται στη διατήρηση της μοριοδότησης με παράλληλη ενίσχυση των ελέγχων, ώστε να προστατεύεται η αξιοπιστία του συστήματος χωρίς να αποδυναμώνεται η υποστήριξη των αθλητών.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν και στις ενδεχόμενες παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας για το μέλλον της μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.