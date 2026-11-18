Προσλήψεις αναπληρωτών και Γ’ φάση: Η δεύτερη ξένη γλώσσα σε δεύτερη… μοίρα – «Καμπανάκι» για τις κενά στα Γερμανικά

Πίνακας περιεχομένων

Μόλις οκτώ προσλήψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποιήθηκαν στη Γ΄ φάση, με την ΠΕΚΑΓΕΠΕ να καταγγέλλει συνεχιζόμενα κενά και χαμένες διδακτικές ώρες για τους μαθητές.

Μόλις 8 προσλήψεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών στις 17 Νοεμβρίου, αριθμός που, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών στα σχολεία.

Σχεδόν δυόμισι μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, η Ένωση καταγγέλλει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα μαθητές να στερούνται διδακτικές ώρες στο μάθημα της Γερμανικής.

Με ανακοίνωσή της στις 18 Νοεμβρίου, η ΠΕΚΑΓΕΠΕ ασκεί κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα κενά του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές προσλήψεις δεν έχουν δώσει ουσιαστική λύση.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα επιλογής της δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τυπική πρόβλεψη χωρίς αντίκρισμα στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.

Από τις 161 καταγεγραμμένες ανάγκες στις 45 προσλήψεις

Η εικόνα που παρουσιάζει η Ένωση αποτυπώνεται στα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ενόψει της Β΄ φάσης προσλήψεων. Στις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την καταγραφή της, υπήρχαν συνολικά 161 ανάγκες για εκπαιδευτικούς ΠΕ07, κατανεμημένες μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι 72 αφορούσαν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι υπόλοιπες 89 τη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν περιορίστηκαν σε 45, εκ των οποίων οι 19 αφορούσαν θέσεις μειωμένου ωραρίου.

Κατά την ΠΕΚΑΓΕΠΕ, ούτε οι προσλήψεις που ακολούθησαν κατάφεραν να εξαλείψουν τις ελλείψεις. Η Γ΄ φάση της 17ης Νοεμβρίου, με μόλις οκτώ νέους αναπληρωτές στον κλάδο, εντείνει τον προβληματισμό της Ένωσης για τη συνέχιση των κενών στα σχολεία.

Μαθητές χωρίς Γερμανικά και ερωτήματα για τη δεύτερη ξένη γλώσσα

Πέρα από τον αριθμό των προσλήψεων, η ΠΕΚΑΓΕΠΕ αναδεικνύει τις συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι ελλείψεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές που έχουν επιλέξει τη Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα εξακολουθούν να χάνουν ώρες διδασκαλίας, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η Γερμανική αποτελεί μέρος του προγράμματος του δημόσιου σχολείου και ότι η διδασκαλία της πρέπει να διασφαλίζεται για όσους μαθητές την επιλέγουν. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αντίθεσή της σε μια κατάσταση που, όπως επισημαίνει, οδηγεί σε άνιση αντιμετώπιση των μαθητών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με την ΠΕΚΑΓΕΠΕ, η συγκεκριμένη δυνατότητα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη και να μην περιορίζεται σε μια πρόβλεψη που δεν συνοδεύεται από το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Παρεμβάσεις από τον Αύγουστο χωρίς οριστική λύση

Η Ένωση επισημαίνει ότι τα προβλήματα στελέχωσης δεν εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά, καθώς είχε ξεκινήσει να τα αναδεικνύει ήδη από τον Αύγουστο, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, εκπρόσωποί της πραγματοποίησαν επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, το ζήτημα τέθηκε πολλές φορές και στη Βουλή.

Κεντρικό αίτημα όλων αυτών των ενεργειών ήταν η κάλυψη των αναγκών από την Α΄ φάση προσλήψεων, ώστε οι μαθητές να έχουν τον εκπαιδευτικό τους από την αρχή των μαθημάτων.

Παρά τις παρεμβάσεις, η ΠΕΚΑΓΕΠΕ εκτιμά ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει αποσπασματική, με τις διαδοχικές φάσεις προσλήψεων να μην εξασφαλίζουν την πλήρη στελέχωση των σχολείων.

Τέσσερα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Με αφορμή τα αποτελέσματα της τελευταίας φάσης προσλήψεων, η ΠΕΚΑΓΕΠΕ επαναφέρει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η άμεση πλήρωση όλων των πραγματικών κενών του κλάδου ΠΕ07, καθώς και η πραγματοποίηση προσλήψεων πλήρους ωραρίου στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες το απαιτούν.

Παράλληλα, η Ένωση ζητά τη δημιουργία των αναγκαίων οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας και τη διασφάλιση της δυνατότητας όλων των μαθητών να επιλέγουν ελεύθερα τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν.

Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά τα προβλήματα, έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και έχει καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι το ζήτημα δεν αφορά πλέον την έλλειψη ενημέρωσης, αλλά την πολιτική βούληση για την επίλυσή του.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ καταλήγει επισημαίνοντας ότι οι μαθητές δεν είναι δυνατόν να περιμένουν κάθε επόμενη φάση προσλήψεων για να παρακολουθήσουν το μάθημα που έχουν επιλέξει, διεκδικώντας ισότιμη αντιμετώπιση της Γερμανικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.