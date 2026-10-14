«We Are UoA»: Το ΕΚΠΑ υποδέχθηκε… μουσικά τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών

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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υποδέχθηκε τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών με το 3ο Φεστιβάλ «We Are UoA»

Μια μεγάλη γιορτή γνώσης, δημιουργίας και εξωστρέφειας πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Αθήνας, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να ανοίγει τις πύλες του στους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριές του, συνδυάζοντας την υποδοχή των πρωτοετών με τη βράβευση της αριστείας, τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τη μουσική.

Με επίκεντρο τα ιστορικά Προπύλαια, το 3ο Φεστιβάλ «We Are UoA», που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026, έφερε κοντά φοιτητές, φοιτήτριες, πανεπιστημιακούς, αποφοίτους και οικογένειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα γιορτής και συμμετοχής.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια ευκαιρία γνωριμίας των νέων μελών με την πανεπιστημιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην εκπαίδευση, την έρευνα, την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή.

Την τελετή υποδοχής των πρωτοετών και βράβευσης των πρωτευσάντων τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υφυπουργός, καθηγητής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Βλάσης, προσδίδοντας ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην επιβράβευση της προσπάθειας και των επιδόσεών τους.

Μια θερμή υποδοχή για τους πρωτοετείς και επιβράβευση της προσπάθειας των πρωτευσάντων

Από την έναρξη του Φεστιβάλ, το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης της νέας γενιάς φοιτητών με τους ανθρώπους του Ιδρύματος. Πρωτοετείς από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών όλων των Τμημάτων και η βράβευση των πρωτευσάντων πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Κεντρικού Κτηρίου. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τίμησε τους νέους και τις νέες που διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναγνωρίζοντας τη συστηματική προσπάθεια και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων τους.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, συνεχάρη όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και τους πρωτεύσαντες και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία τους αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δημιουργικής περιόδου, γεμάτης γνώσεις, εμπειρίες, προκλήσεις και ευκαιρίες προσωπικής και επιστημονικής εξέλιξης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά συμπληρώνει 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς, στον καθοριστικό ρόλο του στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στη χώρα, καθώς και στη διεθνή αναγνώριση που κατακτά μέσα από το επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία του δημόσιου Πανεπιστημίου και στην εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος και οι διακρίσεις του Ιδρύματος αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Κλείνοντας, ευχήθηκε στους νέους φοιτητές μια δημιουργική ακαδημαϊκή πορεία, με επιτυχίες, νέες εμπειρίες και ενεργή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ζωή.

Η υποδοχή και η τελετή βράβευσης ανέδειξαν τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αθηνών ως μιας ζωντανής ακαδημαϊκής κοινότητας, που επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές της από τα πρώτα βήματα της πανεπιστημιακής τους διαδρομής.

Περισσότερες από 35 εταιρείες στις Ημέρες Καριέρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι Ημέρες Καριέρας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες από 35 εταιρείες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους συμμετείχαν στη διοργάνωση, προσφέροντας στους φοιτητές και τους αποφοίτους τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές, να διερευνήσουν δυνατότητες απασχόλησης και να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα των απαιτήσεων και των ευκαιριών που διαμορφώνονται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την επαγγελματική σταδιοδρομία, ενισχύοντας τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Η μουσική έδωσε τον εορταστικό τόνο στα Προπύλαια

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μουσική και εορταστική διάθεση στον προαύλιο χώρο του Κεντρικού Κτηρίου, όπου το σχήμα Music Odyssey του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Μαρίνα Σπανού ανέλαβαν τη «μουσική σκυτάλη». Η συναυλία έδωσε έναν ιδιαίτερα ζωντανό τόνο στο κλείσιμο του Φεστιβάλ, μετατρέποντας τα Προπύλαια σε χώρο συνάντησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το 3ο Φεστιβάλ «We Are UoA» ανέδειξε τις πολλαπλές διαστάσεις της πανεπιστημιακής ζωής, συνδέοντας την ακαδημαϊκή αριστεία με την επαγγελματική προοπτική, τον πολιτισμό και τη συλλογική εμπειρία.

Μέσα από τις δράσεις του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαίωσε τη βούλησή του να ενισχύει την εξωστρέφεια, να καλλιεργεί το αίσθημα συμμετοχής και να διαμορφώνει ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι φοιτητές δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, αλλά γίνονται ενεργά μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας επιστήμης, δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς.

Το «We Are UoA» αναδεικνύεται έτσι σε μια πρωτοβουλία που εκφράζει την ταυτότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών: ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με ιστορικό βάθος, διεθνή προσανατολισμό και σταθερή επένδυση στη νέα γενιά.