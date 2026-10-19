Νέα ψηφιακή πλατφόρμα δωρεών του ΕΚΠΑ για υποτροφίες, έρευνα και υποδομές

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Μια νέα δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας δημιουργεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), θέτοντας σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα δωρεών.

Μέσω αυτής, πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των φοιτητών, την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών, με τις δωρεές να κατευθύνονται σε τρεις συγκεκριμένους τομείς.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θέτει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα δωρεών του, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να στηρίξει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση donations.elke.uoa.gr και προσφέρει ένα σύγχρονο, ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον για την πραγματοποίηση δωρεών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπληρώνοντας 190 χρόνια ιστορικής πορείας και προσφοράς (1837-2027), συνεχίζει αδιάλειπτα να παράγει νέα γνώση, να πρωτοστατεί στην έρευνα και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές επιστημόνων. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης ιστορίας. Μέσα από ένα σύγχρονο, ασφαλές και εύχρηστο online περιβάλλον, κάθε δωρεά – ανεξαρτήτως μεγέθους – μετατρέπεται σε άμεσο αντίκτυπο για το αύριο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος αναφερόμενος στην νέα πρωτοβουλία τόνισε ότι: «Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δωρεών ανοίγει έναν ακόμη δρόμο συμμετοχής στην πρόοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζοντας τη σπουδαία παράδοση των μεγάλων ευεργετών και δωρητών μας και με τη συμπλήρωση 190 χρόνων προσφοράς, καλούμε όλους όσοι πιστεύουν στη δύναμη της γνώσης να στηρίξουν τους φοιτητές μας, την έρευνα και τις υποδομές μας. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, ενισχύει το έργο μας και δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία».

Οι πόροι που θα συγκεντρώνονται μέσω της πλατφόρμας κατευθύνονται στοχευμένα σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Υποτροφίες: Οικονομική ενίσχυση και επιβράβευση των άριστων φοιτητών και φοιτητριών .

Ερευνητικός Εξοπλισμός: Διασφάλιση προμήθειας και συντήρησης επιστημονικού εξοπλισμού αιχμής για τους ερευνητές .

Υποδομές: Υποστήριξη και Αναβάθμιση των υπαρχουσών κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών https://www.uoa.gr/ ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://donations.elke.uoa.gr.