ΕΚΠΑ: «Πακέτο» 23 εκατ. ευρώ για τις υποδομές – Πότε εγκαινιάζεται το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής

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έες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την παρουσία της στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η χρηματοδότηση ύψους 23 εκατ. ευρώ για τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό του ΕΚΠΑ, καθώς και τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Οδοντιατρικής στο Γουδή, που προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στη διάθεση σχεδόν 13 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και τη στατική ενίσχυση φοιτητικής εστίας στου Ζωγράφου, στην αυξημένη χρηματοδότηση για τη σίτιση των φοιτητών, αλλά και στη συμβολή του Ιδρύματος «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος», το οποίο χρηματοδότησε την ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής και προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές.

Στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην καθιερωμένη τελετή Λευκής Ποδιάς συμμετείχε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Της τελετής υποδοχής είχαν προηγηθεί τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής, έργο που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος». Η Υπουργός ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα για τη συνολική προσφορά του στη Σχολή και στους φοιτητές και αναφέρθηκε στο νέο κτήριο της Σχολής, το οποίο θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2027, με χρηματοδότηση 8,09 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη διατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Το καλωσόρισμα των πρωτοετών και η πρώτη Λευκή Ποδιά

Κεντρική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027 και η καθιερωμένη τελετή Λευκής Ποδιάς, μια ιδιαίτερα συμβολική αφετηρία για τους νέους φοιτητές της Οδοντιατρικής.

Απευθυνόμενη στους πρωτοετείς, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν για να πετύχουν την εισαγωγή τους στη Σχολή, αλλά και στην ευθύνη που συνοδεύει την επιλογή τους να υπηρετήσουν έναν κλάδο άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη υγεία.

Τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα συναντήσουν στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και στις κλινικές, τονίζοντας ότι δίπλα στην επιστημονική γνώση έχουν ιδιαίτερη σημασία η ενσυναίσθηση, η υπομονή και η ικανότητα να ακούει κανείς τον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά του.

Κλείνοντας, η Υπουργός έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους φοιτητές, συνδέοντας την προσωπική τους προσπάθεια με την ευθύνη της Πολιτείας:

«Εσείς δουλέψατε πολύ για να μπείτε σε αυτή τη Σχολή. Δική μας ευθύνη είναι να έχετε εδώ τις ευκαιρίες και τα μέσα για να γίνετε οι επιστήμονες που θέλετε».

Είχαν προηγηθεί τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής

Πριν από την άφιξη της Υπουργού και την υποδοχή των πρωτοετών είχαν πραγματοποιηθεί τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής, η αναβάθμιση του οποίου έγινε με τη χορηγία του Ιδρύματος «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος».

Η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα για την ουσιαστική προσφορά του στην Οδοντιατρική Σχολή, τόσο με την ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου όσο και με τις υποτροφίες που προσφέρει στους φοιτητές, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια και την αριστεία.

Στις αρχές του 2027 το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής

Στις αρχές του 2027 θα εγκαινιαστεί το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής στο Γουδή. Για την κατασκευή του έχει ήδη διατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότηση ύψους 8,09 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030, προβλέπονται 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του ΕΚΠΑ.

Το νέο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής προβλέπεται να προσφέρει πρόσθετους χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων και κλινικής άσκησης, καθώς και αναγνωστήρια, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες ενός επιστημονικού πεδίου στο οποίο η πρακτική εκπαίδευση και η επαφή με τον ασθενή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σπουδών.

«Και από τη δική μας πλευρά, έχουμε ευθύνη να δίνουμε στη Σχολή τα μέσα που χρειάζεται για να προχωρήσει», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας τη σημασία των κατάλληλων χώρων και του σύγχρονου εξοπλισμού για την καθημερινή εκπαίδευση των μελλοντικών επιστημόνων.

Υποτροφίες, βραβεύσεις και αναγνώριση της ακαδημαϊκής προσφοράς

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή υποτροφιών από το Ίδρυμα «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος» σε φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στην Αναστασία Βιγγοπούλου, στη Βαρβάρα Λαζανά και στον Ηλία-Σταύρο Ορφανό.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνεχάρη τους τρεις φοιτητές, ευχαριστώντας το Ίδρυμα για τη συμβολή του στην έμπρακτη επιβράβευση της προσπάθειας και της αριστείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν επίσης δύο πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που ολοκλήρωσαν την ακαδημαϊκή τους διαδρομή, ο Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Σιλβέστρος.

Η Υπουργός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσφορά τους στην επιστήμη και στους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι η παρακαταθήκη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου συνεχίζεται μέσα από τις επόμενες γενιές επιστημόνων που διαμορφώνει.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις φοιτητών για τις υψηλές επιδόσεις τους κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και την προσπάθειά τους.

Φοιτητική μέριμνα: Σχεδόν 13 εκατ. ευρώ για τη φοιτητική εστία και σημαντικά αυξημένη χρηματοδότηση για τη σίτιση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υπουργός στη φοιτητική μέριμνα, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

«Ξέρουμε όμως ότι για πολλές οικογένειες η χαρά της εισαγωγής συνοδεύεται από ένα δύσκολο ερώτημα: πώς θα καλύψουν το κόστος των σπουδών μακριά από το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα:

Σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την ανακαίνιση και τη στατική ενίσχυση του Β΄ κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου.

Στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου περιλαμβάνεται η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων Α΄, Γ΄ και Δ΄ των φοιτητικών εστιών.

Έχει ήδη προβλεφθεί σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τη σίτιση των φοιτητών μας, με περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια ευρώ να διατίθενται φέτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για τους δικαιούχους στην Αθήνα έχει αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας τα 1.500 ευρώ ετησίως, ενώ για τους δικαιούχους που συγκατοικούν έχει διπλασιαστεί, στα 2.000 ευρώ.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν εξαντλείται στην επιτυχία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά προϋποθέτει και τις κατάλληλες συνθήκες ώστε κάθε φοιτητής να μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Παύλος Δ. Γιαννακόπουλος», των πρυτανικών αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ.