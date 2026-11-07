Σχολικά κυλικεία στο «κόκκινο»: 72 παραβάσεις και πρόστιμα 122.500 ευρώ – Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι

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Σε 72 παραβάσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 122.500 ευρώ οδήγησαν οι 710 έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής σε σχολικά κυλικεία και επιχειρήσεις τροφίμων κοντά σε σχολεία. Δύο ακόμη υποθέσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Σοβαρά ζητήματα τήρησης της νομοθεσίας για τη σχολική διατροφή αναδεικνύουν οι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής σε κυλικεία και επιχειρήσεις τροφίμων που βρίσκονται κοντά σε σχολικές μονάδες.

Μέσα στον πρώτο ενάμιση μήνα λειτουργίας των σχολείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν 710 ελέγχους, εντοπίζοντας συνολικά 72 παραβάσεις και επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ. Παράλληλα, δύο ακόμη υποθέσεις παραμένουν υπό εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές.

Η ελεγκτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών και τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων που διέπουν τη διάθεση τροφίμων εντός και γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις.

Από το σύνολο των ελέγχων, οι 471 αφορούσαν σχολικά κυλικεία, ενώ οι υπόλοιποι 239 πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα και επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν σε κοντινή απόσταση από σχολικά συγκροτήματα.

Η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην αρχική περίοδο της σχολικής χρονιάς, αλλά θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Πού πραγματοποιήθηκαν οι 710 έλεγχοι

Η ελεγκτική κινητοποίηση επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Αττική, καλύπτοντας τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, την Ανατολική και τη Δυτική Αττική, καθώς και τον Πειραιά και τα Νησιά.

Αναλυτικά, οι έλεγχοι κατανέμονται ως εξής:

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 161 έλεγχοι

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 104 έλεγχοι

Νότιος Τομέας Αθηνών: 133 έλεγχοι

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 80 έλεγχοι

Ανατολική Αττική: 98 έλεγχοι

Δυτική Αττική: 12 έλεγχοι

Πειραιάς και Νήσοι: 122 έλεγχοι

Εκτός από τις παραπάνω επιθεωρήσεις, τα κλιμάκια της Περιφέρειας επισκέφθηκαν ακόμη 298 σχολικές μονάδες, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο.

Οι συγκεκριμένες επισκέψεις αποτυπώνουν την έκταση της κινητοποίησης των υπηρεσιών, πέρα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τρόφιμα στους μαθητές.

Χαρδαλιάς: «Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις»

Με αφορμή τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε μήνυμα αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία θα συνεχιστούν με την ίδια αυστηρότητα.

Όπως επισήμανε, κάθε γονέας που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που προμηθεύεται είτε από το σχολικό κυλικείο είτε από καταστήματα της γύρω περιοχής υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

«Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ευθύνη των αρμόδιων αρχών να εφαρμόζουν με συνέπεια τη νομοθεσία.

Πρόστιμα χωρίς εξαιρέσεις για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία

Αναφερόμενος στα ευρήματα του πρώτου ενάμιση μήνα, ο περιφερειάρχης υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων στέλνουν σαφές μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχολικής διατροφής.

Όπως τόνισε, η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα υποχρέωση, ενώ η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ευθύνη κάθε επαγγελματία.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις ή διακρίσεις.

Παράλληλα, συνεχάρη τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας για την καθημερινή παρουσία τους στο πεδίο και τη συμβολή τους στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Βασική επιδίωξη, όπως ανέφερε, είναι η πρόληψη πιθανών κινδύνων, η διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν με υπευθυνότητα απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

«Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η προστασία των παιδιών απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει τη συνέχιση των ελέγχων σε σχολικά κυλικεία και καταστήματα τροφίμων, με παρουσία των αρμόδιων κλιμακίων σε κάθε περιοχή και γειτονιά.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί καθημερινή υποχρέωση, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μόνο μέσα από δηλώσεις.