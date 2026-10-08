Σχολεία υπό κατάρρευση; Σοβάδες πέφτουν στις τάξεις, μαθητές κινδυνεύουν – Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες

Πίνακας περιεχομένων

Το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών παραμένει κλειστό από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, μετά την πτώση σοβάδων που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος

To 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει κλειστό το 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά την πτώση τμήματος σοβά από την οροφή σε αίθουσα διδασκαλίας. Το σχολείο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου μία εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, το συμβάν σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και κατέρρευσε μέσα σε αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το κομμάτι έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μαθήτριας, η οποία είχε απομακρυνθεί λίγα λεπτά νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Ακολούθησε αυτοψία και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές και στη Λαμία – Τέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σημειώθηκε αντίστοιχο περιστατικό στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας της Β΄ Λυκείου και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς λόγους, χωρίς να διαπιστωθεί σοβαρός τραυματισμός.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η αίθουσα εκκενώθηκε και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ έχουν δρομολογηθεί έλεγχοι στο κτήριο. Τα δύο περιστατικά, σε Πάτρα και Λαμία, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων.