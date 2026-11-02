Σχολεία: Πότε ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία 2026-2027 και σε ποια μαθήματα

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Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας σε χιλιάδες μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν πρόσθετα μαθήματα.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας απευθύνεται τόσο σε μαθητές Γυμνασίου που χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη όσο και σε τελειόφοιτους Λυκείου που προετοιμάζονται για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη των μαθημάτων περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, με στόχο την έγκαιρη ενίσχυση των μαθητών και την οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών τους. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, ενώ η διδασκαλία πραγματοποιείται σε ειδικά οργανωμένα σχολικά κέντρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ενισχυτική Διδασκαλία: Τα έξι μαθήματα για τους μαθητές Γυμνασίου

Το πρώτο σκέλος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν μαθησιακά κενά, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έξι μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Αγγλικά

Βασική επιδίωξη είναι η πρόσθετη υποστήριξη των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα, ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να περιοριστούν οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για μαθητές απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, όπου η οργάνωση των τμημάτων μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Δωρεάν προετοιμασία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών

Παράλληλα με την Ενισχυτική Διδασκαλία του Γυμνασίου, προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων για την προετοιμασία των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και της Δ΄ τάξης των ΕΝΕΕΓΥΛ.

Προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν επιλέξει να εξεταστούν στα αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα.

Τα επτά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι:

Ελεύθερο Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Μέσα από τα δωρεάν τμήματα, οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμαστούν συστηματικά σε εξεταζόμενα αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται συνήθως στο βασικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων.

Η δράση για τα Ειδικά Μαθήματα εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε αύξηση 12,5% στη συμμετοχή μαθητών Λυκείου.

Πού θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα

Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία οργανώνονται με τη συνεργασία σχολικών μονάδων που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός είναι να δημιουργούνται τμήματα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών μιας ευρύτερης περιοχής.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις ή δυσκολίες μετακίνησης, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας ΣΚΑΕ ακόμη και σε μία μόνο σχολική μονάδα.

Τα πρόσθετα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Πόσοι μαθητές συμμετείχαν την προηγούμενη χρονιά

Τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας αποτυπώνουν τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας των προηγούμενων σχολικών ετών.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε σε 360 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Συνολικά λειτούργησαν 3.640 τμήματα, με τη συμμετοχή 12.308 μαθητών και 766 εκπαιδευτικών.

Την αμέσως προηγούμενη σχολική χρονιά, 2024-2025, είχαν λειτουργήσει επίσης 360 ΣΚΑΕ, με 13.191 μαθητές και 925 εκπαιδευτικούς.

Αντίστοιχα, για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 λειτούργησαν 16 ΣΚΑΕ και 37 τμήματα, στα οποία συμμετείχαν 180 μαθητές και δίδαξαν 22 εκπαιδευτικοί.

Το 2024-2025 είχαν λειτουργήσει 15 ΣΚΑΕ, με 160 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να καλύπτει σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πώς χρηματοδοτείται η Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+), μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους ή την περιοχή στην οποία κατοικούν.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει επισημάνει ότι βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, ώστε να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.

Με την έναρξη των μαθημάτων να τοποθετείται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στα μέσα Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων για τη νέα σχολική χρονιά.