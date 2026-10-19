Πανελλήνιες 2027: Δωρεάν προετοιμασία για τις αθλητικές δοκιμασίες σε Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ – Οι δικαιούχοι

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Δωρεάν αθλητική προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2027 προσφέρεται σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου και αποφοίτους προηγούμενων ετών που επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές ή Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων και προβλέπει οργανωμένες προπονήσεις με την καθοδήγηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι προπονήσεις θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προετοιμάζονται καθημερινά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, από τις 14:00 έως τις 16:00, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων: στους μαθητές που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στην τελευταία τάξη του Λυκείου και σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε προηγούμενα σχολικά έτη.

Κοινή προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές ή σε ΣΕΦΑΑ, όπου προβλέπονται αθλητικές δοκιμασίες στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται υπό την επίβλεψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για τις απαιτούμενες δοκιμασίες.

Τα τέσσερα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, το οποίο στεγάζεται στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Αθλητισμού.

Ιατρική γνωμάτευση καρδιολόγου, που να πιστοποιεί ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές προπονήσεις. Αντί της γνωμάτευσης γίνεται αποδεκτή και κάρτα υγείας αθλητή, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία χορηγείται από το ίδιο γραφείο.

Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών αποτελεί μέρος της διαδικασίας συμμετοχής, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την πιστοποίηση της δυνατότητας των υποψηφίων να ακολουθήσουν τις αθλητικές προπονήσεις.

Πού θα γίνονται οι προπονήσεις και μέχρι πότε

Ως χώρος διεξαγωγής έχει οριστεί το Εθνικό Στάδιο Χανίων, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν το πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας σε καθημερινή βάση.

Το ωράριο έχει καθοριστεί από τις 14:00 έως τις 16:00, ενώ η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει την περίοδο από τις 19 Οκτωβρίου 2026 έως τον Ιούνιο του 2027.

Η συμμετοχή παρέχεται δωρεάν, με τις προπονήσεις να πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για τις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες των σχολών που επιθυμούν να διεκδικήσουν.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, τα απαιτούμενα έγγραφα και τη λειτουργία του προγράμματος, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πραγματοποιείται στον αριθμό 28213 41790, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία συμμετοχής.