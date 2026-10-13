Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά – Συνεχής ενημέρωση

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Σε αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων προχωρούν δήμοι σε όλη τη χώρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς η κακοκαίρια που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες έχει δημιουργήσει ήδη προβλήματα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ πολλές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο των ακραίων καιρικών φαινομένων και θα είναι αδύνατον οι μαθητές να πάνε αύριο στα σχολεία τους.

Σημειώνεται ότι γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων δήμων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Στα σχολεία, όπου οι δήμοι αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά κατά την περίοδο της κακοκαιρίας, τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Κλειστά τα σχολεία σε Εύβοια και Σκιάθο

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημέρωσε ότι, λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, για προληπτικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι, οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς πρόκειται για μη υποχρεωτική εκπαίδευση και η μετάβαση των παιδιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των γονέων και κηδεμόνων.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης-Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτης. Για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για διά ζώσης διδασκαλία την Τετάρτη, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Και ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σταθμών του Δήμου Ερέτριας, προβλέπει απόφαση του Δημάρχου Ν.Γουρνή .

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των Βαθμίδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, όπως και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμο Σκιάθου της επικείμενης σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

Αναστολή λειτουργίας σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου αποφασίστηκε από τον δήμο.

Με τηλεκπαίδευση οι μαθητές σε Ρόδο και Σύμη

Κλειστά και τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, με αποφάσεις των δημάρχων Αλέξανδρου Κολιάδη και Ελευθέριου Παπακαλοδούκα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Κλειστές θα παραμείνουν επίσης οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, το Νότιο Αιγαίο τίθεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης «red code», με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Στη Σύμη, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά και τα σχολεία στην Κω

Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, κλειστές θα παραμείνουν σε όλη την Κω, αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, οι εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής και γενικής αγωγής, όπως και οι μονάδες Προσχολικής Αγωγής, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Με απόφαση περιφερειάρχη κλειστά όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.