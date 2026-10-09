Εκπαιδευτική δράση πρόληψης του καπνίσματος στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

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Η βιωματική εκπαιδευτική δράση πρόληψης «Μαθαίνω – Γνωρίζω – Δεν Καπνίζω» μπορεί να συνδυαστεί με τη σχολική επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτική δράση για την πρόληψη του καπνίσματος μπορούν να πραγματοποιήσουν μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι επισκέπονται με το σχολείο τους το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει:

περιήγηση στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, διάρκειας περίπου 60 λεπτών, και

αμέσως πριν ή μετά, να παρακολουθήσει τη βιωματική εκπαιδευτική δράση πρόληψης «Μαθαίνω – Γνωρίζω – Δεν Καπνίζω», διάρκειας επίσης περίπου 60 λεπτών.

Με αυτόν τον τρόπο, η σχολική επίσκεψη αποκτά έναν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συνολικής διάρκειας περίπου δύο ωρών, συνδυάζοντας την περιήγηση και γνωριμία με το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με ένα βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο πρόληψης καπνίσματος.

Στη δράση «Μαθαίνω – Γνωρίζω – Δεν Καπνίζω» διευκρινίζονται εκτενώς οι μηχανισμοί του εθισμού και της εξάρτησης από το τσιγάρο, με στόχο να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των μαθητών και να προαχθεί ο υγιεινός τρόπος ζωής.

Δομή της δράσης

Η δράση διαρκεί περίπου 60 λεπτά και περιλαμβάνει:

1η Ενότητα – Η Αλήθεια για το Κάπνισμα

2η Ενότητα – Μηχανισμοί Εθισμού & Τα Κρυφά Κόλπα της Καπνοβιομηχανίας

3η Ενότητα – Η Δύναμη του «Όχι»

4η Ενότητα – Βιωματική Δραστηριότητα

Η παρουσίαση πλαισιώνεται από βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό και διαδραστικές δραστηριότητες.

Βασικοί άξονες της δράσης

Να αναγνωρίσουν τις στρατηγικές επιρροής που στοχεύουν στη νεανική ηλικία. Να ενημερωθούν για την πραγματικότητα του καπνίσματος. Να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι ο εθισμός και πώς επηρεάζει το σώμα και τη σκέψη. Να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές επιρροές και την πίεση των συνομηλίκων. Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους να λένε «όχι» και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

Το αμφιθέατρο χωράει περίπου 60 παιδιά. Αν το σχολείο έχει περισσότερα, χωρίζονται σε δύο ομάδες των 60: όσο η πρώτη ομάδα κάνει την ξενάγηση στο μουσείο, η δεύτερη παρακολουθεί το σεμινάριο.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι μαθητές λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης και τη συμμετοχή του σχολείου στη δράση, οι διευθυντές και διευθύντριες των σχολείων μπορούν να επικοινωνήσουν με τους εξής τρόπου