ΠΑΜΑΚ: Νέα δράση για προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών στη Θεσσαλονίκη

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Ερευνητές και ερευνήτριες υψηλής στάθμης από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο φιλοδοξεί να προσελκύσει στη Θεσσαλονίκη το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), στο πλαίσιο της νέας, πρωτοπόρου σε εθνικό επίπεδο πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει, με το πρόγραμμα «Host@UoM – European Research Hosting Programme».

Με αυτό το πρόγραμμα τους παρέχει «φιλοξενία», ώστε να κάνουν έδρα της ερευνητικής τους δραστηριότητας το ΠΑΜΑΚ και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τους δίνει τα αναγκαία οικονομικά κίνητρα, τα απαραίτητα εργαλεία και τις υποδομές. Φιλοδοξία είναι όχι μόνον να αντιστρέψει τη «φυγή εγκεφάλων», αλλά επιπλέον να καταστήσει τις εγκαταστάσεις του και την ίδια τη Θεσσαλονίκη κυψέλη έρευνας διεθνούς ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα «Host@UoM», το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιτυγχάνει να ενισχύσει τη συμμετοχή του σε έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού χρηματοδότησης για την έρευνα αιχμής (frontier research).

Οι ερευνητές μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ήδη από σήμερα, στον ΕΛΚΕ (στο επόμενο διάστημα θα βγει στον «αέρα» και ιστοσελίδα αποκλειστικά αφιερωμένη στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία) και ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Κι αυτό διότι η νέα υπηρεσία -που αφορά τόσο ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και ερευνητές που δεν ανήκουν στο δυναμικό του, παρέχει σημαντικά κίνητρα, από την ολοκληρωμένη υποστήριξη, την προετοιμασία και αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης έως τη διαχείριση του έργου μετά την έγκριση της χρηματοδότησης.

«Προβλέπεται μειωμένη αμοιβή διαχείρισης, στο 8% της συνολικής χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σήμερα δεν υπάρχει αλλού, αλλά η μεγάλη ευκολία δεν είναι αυτή: στους ερευνητές δίνεται πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές και σε όλον τον διαθέσιμο εξοπλισμό του ΠΑΜΑΚ, κάποια κομμάτια του οποίου δεν υπάρχουν αλλού, ενώ γίνεται αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από έμπειρους αξιολογητές από το εξωτερικό, με διεθνή εμπειρία, γίνεται προσομοίωση συνέντευξης αξιολόγησης και παρέχεται διοικητική και τεχνική υποστήριξη από αντιστοιχημένους στον ερευνητή υπαλλήλους» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Παπαδόπουλος και προσθέτει πως ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί το UoM ERC Second Chance Fund, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται με 20.000 έως 25.000 ευρώ, ερευνητές των οποίων οι προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, προκειμένου να τις βελτιώσουν και να τις επανυποβάλουν.

Ερωτηθείς αν η πρωτοβουλία καλύπτει και τα έξοδα διαμονής των ερευνητών-ιών στη Θεσσαλονίκη, ο κ.Παπαδόπουλος διευκρινίζει ότι οι προϋπολογισμοί των έργων του ERC είναι αρκετά υψηλοί, ώστε να μην υφίσταται θέμα κάλυψης αυτών των δαπανών από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, λέει, η πρωτοβουλία αυτή δεν αποκλείεται στο μέλλον να αποδώσει διδακτικό προσωπικό υψηλής στάθμης στο ΠΑΜΑΚ, καθώς για όποιον λάβει τις υψηλού κύρους επιχορηγήσεις (grants) του ΕRC προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωποπαγούς θέσης επίκουρου καθηγητή/τριας.

«Θέλουμε να μπούμε δυνατά στον χάρτη με τους ερευνητές του ERC» υπογραμμίζει ο κ. Παπαδόπουλος και συμπληρώνει: «Ως νέα Πρυτανική Αρχή έχουμε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την με κάθε δυνατό τρόπο ενίσχυση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με το “Host@UoM”, καλούμε ερευνητές από όλον τον κόσμο να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχουμε, ώστε να κάνουν έδρα της ερευνητικής τους δραστηριότητας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο βήμα προς τον σκοπό αυτό, καθώς θα ακολουθήσει μια σειρά στοχευμένων πολιτικών για την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας. Κινούμενοι με μεθοδικότητα και ταχύτητα, πολύ σύντομα φιλοδοξούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να διεκδικήσει σημαντικά αναβαθμισμένο ρόλο στον ευρωπαϊκό χάρτη της ερευνητικής αριστείας»._