Ελλάδα και Ισπανία: Στο επίκεντρο ημερίδας οι δύο Εμφύλιοι του 20ού αιώνα

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Την ιστορία, τη βία, τη μνήμη και την ιστοριογραφία του ελληνικού και του ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου εξετάζει ημερίδα που πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας έναν συγκριτικό διάλογο ανάμεσα στα δύο ιστορικά γεγονότα και την επιρροή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα των δύο χωρών.

Η Ελλάδα και η Ισπανία μέσα από το πρίσμα των Εμφυλίων Πολέμων του 20ού αιώνα θα βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 9:45 το πρωί, στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με τίτλο «Ιστορία δύο Εμφυλίων: Γλώσσα, βία και συγκριτικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα και την Ισπανία του 20ού αιώνα», η ημερίδα επιχειρεί να αναδείξει κοινές και διαφορετικές πτυχές των δύο ιστορικών συγκρούσεων, με έμφαση στη γλώσσα, τη βία και τις συγκριτικές προσεγγίσεις της ιστορικής τους πορείας.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής Θεωρίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η επίδραση του ισπανικού και του ελληνικού Εμφυλίου, ύστερα από 90 και 80 χρόνια αντίστοιχα, εξακολουθεί να είναι αισθητή στη σύγχρονη πραγματικότητα των δύο χωρών, καθώς ακόμη και σήμερα επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση. Η Ημερίδα εξετάζει ζητήματα που αφορούν την ιστορία, τη μνήμη και την ιστοριογραφία των δύο εμφυλίων, αλλά και, ευρύτερα, την Ευρώπη του 20ού αιώνα, επιχειρώντας να αναδείξει έναν συγκριτικό διάλογο μεταξύ των δύο ιστορικών γεγονότων.

Η γυναικεία παρουσία στους δυο εμφυλίους, η τέχνη του 20ου αιώνα και η σχέση της με την ιστορία και τη μνήμη, καθώς και οι εμπειρίες των Ελλήνων βετεράνων των Διεθνών Ταξιαρχιών του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Οι ομιλίες θα γίνουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.