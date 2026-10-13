Ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών: Στο επίκεντρο η ασφάλεια μαθητών με διαβήτη τύπου 1

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Την άμεση κάλυψη των αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές και την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ζητά η Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών και οι δυσκολίες στην ασφαλή φοίτηση μαθητών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα και να δρομολογηθούν λύσεις για την ισότιμη και ασφαλή συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών με διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. σημειώνει ότι παρά τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθυστερήσεις, διαφορετικές πρακτικές και διοικητικά εμπόδια, τα οποία δημιουργούν ανασφάλεια στις οικογένειες και ανισότητες μεταξύ μαθητών. Πράγματι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταγγέλλονται ελλείψεις σε σχολεία στην Αττική, στην Κω, στην Κοζάνη, σε πολλά σχολεία της Μεσσηνίας κλπ.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σχολικών Νοσηλευτών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με Σχολικούς Νοσηλευτές να “μοιράζονται” σε διαφορετικά σχολεία και να μετακινούνται ακόμη και πέρα από τα όρια που έθεσε ο ίδιος ο νόμος. Έναν χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις, το ζήτημα επιστρέφει – αυτή τη φορά όχι ως ανησυχία, αλλά ως πραγματικότητα».

Με παρέμβασή της στην υπουργό η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, με αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση λύσεων στους ακόλουθους βασικούς άξονες: