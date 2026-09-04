Δημόσιες ΣΑΕΚ – Οι νέοι κανόνες φοίτησης

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Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης φέρνει ο νέος Κανονισμός του Υπουργείου Παιδείας, με παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα τη φοίτηση, τις απουσίες, τις εξετάσεις και την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών ξεχωρίζει η αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών στο 25% των προβλεπόμενων ωρών του εξαμήνου, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ζητήματα υγείας, αναπηρίας, νοσηλείας, κύησης ή λοχείας, το όριο μπορεί να φτάσει έως και το 40%. Παράλληλα, διευκολύνεται η πρακτική άσκηση με δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θεσπίζονται επαναληπτικές εξετάσεις για σοβαρούς λόγους και δίνεται η δυνατότητα μαθημάτων σε πραγματικούς επαγγελματικούς και παραγωγικούς χώρους.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στη θέσπιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης(Σ.Α.Ε.Κ.), που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας τους, την ενίσχυση της ευελιξίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των καταρτιζομένων.

Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φοίτηση, την πρακτική άσκηση, την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ., με έμφαση στη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με το πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Μεταξύ των βασικότερων αλλαγών είναι η αύξηση του ορίου απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο 25% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών του εξαμήνου. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για καταρτιζόμενους που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας ή αναπηρίας, καθώς και για περιπτώσεις νοσηλείας, κύησης ή λοχείας, με δυνατότητα προσαύξησης του ορίου έως και 40%.

Διευκολύνεται, επίσης, η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, καθώς οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση μπορούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να μετεγγράφονται σε Σ.Α.Ε.Κ. της περιοχής όπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Παράλληλα, παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα πραγματοποίησης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σε κατάλληλους επαγγελματικούς, παραγωγικούς ή φυσικούς χώρους, όταν αυτό εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους και ενισχύει την επαφή των καταρτιζομένων με το πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Στον νέο Κανονισμό προβλέπονται ακόμη επαναληπτικές εξετάσεις για καταρτιζόμενους που, λόγω έκτακτων λόγων υγείας ή άλλων σοβαρών αιτιών, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην τακτική εξεταστική διαδικασία, διευκολύνοντας τη συνέχιση και την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, ρυθμίζεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους και εγκαταστάσεις που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης, όπως παραγωγικές μονάδες, νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κέντρα πληροφορικής.

Επιπλέον, καθορίζονται με σαφήνεια οι περίοδοι κατά τις οποίες οι Σ.Α.Ε.Κ. παραμένουν κλειστές, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και οι περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας λόγω έκτακτων ή καιρικών φαινομένων και άλλων ειδικών συνθηκών. Αποσαφηνίζονται, επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε: «Με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση. Στόχος μας είναι οι Σ.Α.Ε.Κ. να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταρτιζομένων και στις πραγματικές συνθήκες του επαγγελματικού περιβάλλοντος, με κανόνες που ενισχύουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στηρίζουν έμπρακτα τους καταρτιζόμενους.»