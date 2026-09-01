ΣΑΕΚ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν σπουδές – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

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Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, με τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η ηλεκτρονική διαδικασία ξεκινά σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 στις 13:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιλογής και εγγραφής αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Πλατφόρμα αιτήσεων για τις ΣΑΕΚ

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των υποψηφίων.

Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις ειδικότητες από εκείνες που προσφέρονται στις ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων και η ορθή μοριοδότησή τους.

Αυτόματη εγγραφή για τους επιτυχόντες

Μία σημαντική παράμετρος της διαδικασίας είναι ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και τη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους.

Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται να ακολουθήσουν κάποια πρόσθετη διαδικασία εγγραφής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας παρέχεται δωρεάν, με τις σχολές να προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας.

Διαφορετική προθεσμία προβλέπεται για τις αιτήσεις επιλογής στις ΣΑΕΚ που αφορούν Άτομα με Αναπηρία.

Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αντίστοιχες ΣΑΕΚ από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τις ειδικότητες που θα παρέχονται κατά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης ΣΑΕΚ».

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου και ΤΕΛ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν απευθείας στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης, εφόσον επιλέξουν ειδικότητα συναφή με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλονται αποκλειστικά στις ΣΑΕΚ από την 1η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ’ εξάμηνο κατά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 μέσω των σχετικών στοιχείων που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο Παιδείας και του «Χάρτη ΣΑΕΚ».