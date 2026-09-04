Σχολεία: Τι αλλάζει στη διαχείριση λοιμώξεων – Ο νέος οδηγός του ΕΟΔΥ

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Νέο πλαίσιο οδηγιών για την πρόληψη και τη διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία θέτει στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μέσα από έναν ολοκληρωμένο οδηγό που συγκεντρώνει τις βασικές πρακτικές προστασίας παιδιών και προσωπικού.

Σχολεία: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κριτήρια για την απομάκρυνση και την επιστροφή παιδιών και εργαζομένων στις δομές έπειτα από λοιμώδες νόσημα, αλλά και στους κανόνες ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διαχείριση κρουσμάτων, στην ασφάλεια των τροφίμων και στον εμβολιασμό.

Ο οδηγός, με τίτλο «Μέτρα Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Σχολικές Μονάδες», αποτελεί, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το πρώτο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο αυτού του είδους στη χώρα, με στόχο να υπάρχει ενιαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση για τις προσχολικές και σχολικές δομές.

Βασίζεται στη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία και στις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ έχει αξιολογηθεί από επιστήμονες και αρμόδιους φορείς.

Τι προβλέπει ο νέος οδηγός

Οι οδηγίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ορθές πρακτικές ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, καθώς και μέτρα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων στις εκπαιδευτικές δομές.

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Παράλληλα, παρέχονται βασικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση ενός μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης στο σχολικό περιβάλλον.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα παιδί ή μέλος του προσωπικού θα πρέπει να απομακρύνεται από τη σχολική δομή λόγω λοιμώδους νοσήματος, καθώς και οι προϋποθέσεις επιστροφής του.

Ο οδηγός περιλαμβάνει ακόμη κατευθύνσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινών ή σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον εμβολιασμό παιδιών και προσωπικού, τον οποίο ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει θεμελιώδες μέτρο τόσο για την ατομική όσο και για τη συλλογική προστασία.

Στόχος είναι το νέο εγχειρίδιο να αποτελέσει πρακτικό εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις εκπαιδευτικές δομές, συμβάλλοντας στην εφαρμογή κοινών πρακτικών και στον περιορισμό της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες.

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