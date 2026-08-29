Εγγραφές στις ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

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Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με συνολική φοίτηση πέντε εξαμήνων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφών για όσους πέτυχαν στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού, με τους επιτυχόντες να έχουν περιθώριο από τις 20 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθούν στη ΣΑΕΚ στην οποία έχουν εισαχθεί και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά μέσω email, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Η προθεσμία είναι δεσμευτική, καθώς όσοι δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως την εγγραφή τους χάνουν το δικαίωμα εγγραφής μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με συνολική φοίτηση πέντε εξαμήνων. Τα τέσσερα πρώτα περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση έως 1.200 ώρες, ενώ ακολουθεί ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών.

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Οι επιτυχόντες μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ επιτυχίας έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Η μη εμπρόθεσμη εγγραφή συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος φοίτησης μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

δια ζώσης στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ στην οποία πέτυχε ο υποψήφιος,

ή ηλεκτρονικά μέσω email.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ως αρχεία με τη σωστή ονομασία και με το επώνυμο του υποψηφίου γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η ταυτοποίησή τους.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Οι επιτυχόντες πρέπει να διαθέτουν:

φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,

βεβαίωση ΑΜΚΑ,

βεβαίωση ΑΦΜ,

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά ειδικής περίπτωσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος, τρίτεκνος, προστάτης ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην προθεσμία. Όσοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Παράλληλα, όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να φροντίσουν ώστε όλα τα αρχεία να είναι ευανάγνωστα και σωστά ονομασμένα.

Πού βλέπουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα που τους αφορά μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι διευθύνσεις όλων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι επίσης διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων επίσημων ιστοσελίδων.

Τι προσφέρουν οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι πέντε εξάμηνα.

Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών.

Ακολουθεί ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 960 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Δεν επιτρέπεται παράλληλη φοίτηση

Οι καταρτιζόμενοι στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι και να φοιτούν σε άλλη δομή δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να φοιτούν παράλληλα σε ΕΠΑΛ, άλλη ΣΑΕΚ ή ΑΕΙ.

Η ημερομηνία που πρέπει να θυμούνται οι επιτυχόντες

Η περίοδος εγγραφών διαρκεί από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΣΑΕΚ στην οποία εισήχθησαν.