Νέα εποχή για τις φοιτητικές εστίες: Ανακαινίσεις σε 17 εστίες και 10.000 νέες κλίνες

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226,36 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα

Στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου – 1.491 κλίνες σήμερα στο ΑΠΘ – Από το 2027 οι διαγωνισμοί για το μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης

Σημαντική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δρομολογείται μέσα από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του μεγάλου εθνικού προγράμματος ύψους 226,36 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ένταξη των τεσσάρων φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ στο πρόγραμμα ανέδειξε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και πρώην Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου, του Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, και των Πρυτανικών Αρχών.

Οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ διαθέτουν σήμερα συνολικά 1.491 κλίνες, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δομές φοιτητικής στέγασης στη χώρα. Η ένταξή τους στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και συνολικής βελτίωσης των χώρων, με στόχο καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της μεγάλης εθνικής επένδυσης του Υπουργείου Παιδείας για τις φοιτητικές εστίες που υπάγονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι σχετικοί διαγωνισμοί προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.

Το ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινητοποιεί συνολικά 4,77 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032, με ειδική πρόβλεψη για παρεμβάσεις που περιορίζουν το ενεργειακό κόστος και στηρίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Στον πυλώνα της προσιτής στέγασης περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης χιλιάδων φοιτητών σε όλη τη χώρα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας από όλη την Ελλάδα αξίζει το καλύτερο και η αλήθεια είναι ότι αγωνιούμε κάθε μέρα να τους το αποδώσουμε, και στις σπουδές τους αλλά και στις συνθήκες φοιτητικής μέριμνας.

Είμαι σήμερα εδώ μαζί με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τους Αντιπρυτάνεις και βέβαια τον Υφυπουργό μας και πρώην Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για να αποδώσουμε στα παιδιά αυτό το οποίο πραγματικά αξίζει, στον κόπο της ελληνικής οικογένειας και στην πολυετή προσπάθεια που κάνουν για να πετύχουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Τα κτίρια αυτά είναι ιστορικά κτίρια και θα αλλάξουν.

Οι τέσσερις εστίες του Αριστοτελείου εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και θα δουν πολύ σημαντική εξέλιξη και βελτίωση τα επόμενα χρόνια.

Ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε οι φοιτητικές εστίες που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσα από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με μια επένδυση που ξεπερνά τα 220 εκατομμύρια ευρώ, να έχουν τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντική εξέλιξη: ενεργειακή αναβάθμιση και ουσιαστική βελτίωση των χώρων.

Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει και συγχαίρω πραγματικά το Πανεπιστήμιο, γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε ανακαινισμένα δωμάτια και ανακαινισμένα μπάνια.

Αυτό είναι το μέλλον: καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και στη στέγαση, αλλά και σημαντικές εξελίξεις και στη σίτιση πολύ σύντομα».

Οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε δωμάτια και χώρους υγιεινής αποτελούν το πρώτο, άμεσο βήμα βελτίωσης της καθημερινότητας των φοιτητών και είναι διακριτές από το νέο, πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις εκτεταμένες ενεργειακές και λειτουργικές παρεμβάσεις των επόμενων ετών.

Η ένταξη των εστιών του ΑΠΘ στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με το Πανεπιστήμιο για την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας. Ήδη από το 2025 είχε τεθεί σε προτεραιότητα η ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων στις εστίες του Αριστοτελείου, με στόχο να αντιμετωπιστούν συσσωρευμένα προβλήματα ετών και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες διαμονής.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για τη ριζική αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να προστεθούν περίπου 10.000 νέες κλίνες, μέσα από τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών, την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ και την πλήρη αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.

Συνολικά, για τη φοιτητική στέγαση και τις πανεπιστημιακές υποδομές κινητοποιούνται περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ, μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σημαντικές δωρεές.

Κεντρικός στόχος της πολιτικής του Υπουργείου είναι η φοιτητική στέγαση να αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ίσων ευκαιριών και στήριξης της ελληνικής οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών δεν αφορά μόνο τα ίδια τα κτίρια. Αφορά την καθημερινότητα των φοιτητών, το κόστος που επωμίζεται κάθε οικογένεια και, τελικά, τη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο με αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και φοιτητικής μέριμνας.