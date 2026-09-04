Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι απαντά το Keele για την άδεια λειτουργίας

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Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Πανεπιστήμιο Keele Greece, μετά την ανάκτηση της άδειας λειτουργίας του, με τη διοίκησή του να διαμηνύει ότι ο σχεδιασμός του Ιδρύματος συνεχίζεται κανονικά.

Σε συνέντευξή της, η Πρόεδρος του Δ.Σ., Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, τοποθετείται για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διευκρινίζοντας ότι η ακύρωση της άδειας συνδεόταν αποκλειστικά με διαδικαστικά ζητήματα και όχι με ελλείψεις στις υποδομές ή στα προγράμματα σπουδών.

Παράλληλα, η κ. Παρασκευοπούλου αναφέρεται στις επιπτώσεις που προκάλεσε η εξέλιξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στην επόμενη ημέρα του Πανεπιστημίου, το οποίο προχωρά το αναπτυξιακό του πλάνο με νέες επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία για επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του σχεδιασμού του Ιδρύματος.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Πανεπιστήμιο Keele Greece:

«Η άδεια λειτουργίας ανακτήθηκε, το πλάνο μας συνεχίζεται» – Έκκληση για επίσπευση των διαδικασιών από την Πολιτεία

Αγαπητοί καλησπέρα,

Απαντήσεις για όλα έδωσε μέσα από συνέντευξή της η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keele Greece, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, αναλύοντας το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, τις επιπτώσεις της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το αναπτυξιακό πλάνο του Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Όπως ξεκαθάρισε, η ακύρωση της άδειας λειτουργίας αφορούσε αποκλειστικά διαδικαστικά ζητήματα και όχι ουσιαστικές αδυναμίες στις υποδομές ή στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο έχει ήδη ανακτήσει την άδειά του και προχωρά με νέες επενδύσεις ύψους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ.