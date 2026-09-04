Άνοιγμα σχολείων: Πόσα βιβλία έχουν ήδη φτάσει στις σχολικές μονάδες

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Στα σχολεία όλης της χώρας έχουν ήδη φτάσει σχεδόν 24 εκατομμύρια σχολικά βιβλία, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεγάλης επιχείρησης εκτύπωσης και διανομής, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και κάλυψε περισσότερες από 14.000 σχολικές μονάδες, από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα νησιά έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Συνολικά διανεμήθηκαν 23.761.640 αντίτυπα σε 14.072 σχολικές μονάδες, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε και ψηφιακό σύστημα επιβεβαίωσης της παραλαβής με QR Code. Μοναδική εκκρεμότητα παραμένουν τα βιβλία ειδικότητας των ΕΠΑΛ, η αποστολή των οποίων θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ειδικοτήτων στο MySchool, στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα σχολικά βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες, με το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» να ολοκληρώνει εγκαίρως τη διαδικασία διανομής σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

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Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εφοδιασμού, η οποία άρχισε τον περασμένο Μάιο, με στόχο τα βιβλία να βρίσκονται στα σχολεία πριν από το πρώτο κουδούνι και να είναι διαθέσιμα στους μαθητές με την έναρξη των μαθημάτων.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της διαδικασίας. Συνολικά διανεμήθηκαν 23.761.640 αντίτυπα σχολικών βιβλίων σε 14.072 σχολικές μονάδες, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, καθώς και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν 19.936 παλέτες και 6.634 Χ/Κ, ενώ η διανομή πραγματοποιήθηκε σταδιακά ανά βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα βιβλία παραδόθηκαν απευθείας στην έδρα κάθε σχολικής μονάδας.

Η εκκρεμότητα με τα βιβλία των ΕΠΑΛ

Η διαδικασία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με μία μόνο εκκρεμότητα. Πρόκειται για τα βιβλία ειδικότητας των ΕΠΑΛ, των οποίων η αποστολή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Η διανομή τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ειδικοτήτων στο MySchool. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα αρχίσει η αποστολή των αντίστοιχων βιβλίων.

Νέα διαδικασία με QR Code

Μία από τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στη φετινή διανομή αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι τα βιβλία έχουν φτάσει στον προορισμό τους.

Για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία ψηφιακή διαδικασία επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της παραλαβής από κάθε σχολική μονάδα.

Με τους ειδικούς κωδικούς που είχαν αποσταλεί στα σχολεία, οι σχολικές μονάδες, μέσω των διανομέων, μπορούσαν να επιβεβαιώνουν την παραλαβή από κινητό τηλέφωνο με τη χρήση QR Code.

Σύμφωνα με το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η νέα διαδικασία έχει στόχο να ενισχύσει την ταχύτητα, την ιχνηλασιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος διανομής.

Η διανομή των βιβλίων από το 2012

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει αναλάβει από το 2012 τον εφοδιασμό των σχολείων με τα σχολικά βιβλία. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή του, η φετινή διαδικασία ολοκληρώθηκε έγκαιρα μέσα από οργανωμένο σχεδιασμό, συντονισμό και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο πρόεδρος του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», καθηγητής Δημήτρης Σερπάνος, αναφέρθηκε στο μέγεθος της επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι η παράδοση σχεδόν 24 εκατομμυρίων βιβλίων σε περισσότερους από 14.000 προορισμούς αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και της εργασίας του προσωπικού του Ινστιτούτου.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι το σχολικό βιβλίο να βρίσκεται στη θέση του όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φετινή εισαγωγή της ψηφιακής επιβεβαίωσης παραλαβής μέσω κινητού και QR Code.