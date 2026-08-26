ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε οι εγγραφές των επιτυχόντων – Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

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Μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

ΔΥΠΑ – Η διαδικασία πραγματοποιείται τις ώρες 09:00 έως 14:00, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση της προθεσμίας. Όσοι επιτυχόντες δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην εγγραφή τους χάνουν το δικαίωμα εγγραφής μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Οι νέοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τρόπους υποβολής των απαραίτητων εγγράφων: είτε να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ στην οποία πέτυχαν και να τα καταθέσουν σε έντυπη μορφή είτε να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αντίστοιχης σχολής.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι επιτυχόντες θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα έγγραφα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, κάθε αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί σε μορφή PDF και να φέρει στην ονομασία του το επώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες.

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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, δηλαδή Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ΑΦΜ

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων, όπου απαιτούνται, για πολύτεκνους, τρίτεκνους, προστάτες ή τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

Η 10η Σεπτεμβρίου αποτελεί καταληκτική ημερομηνία και η μη ολοκλήρωση της εγγραφής μέχρι τότε συνεπάγεται απώλεια της θέσης που εξασφαλίστηκε μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

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Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα του Παράλληλου Μηχανογραφικού, ενώ μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών παρέχονται και τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΑΕΚ για όσους χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή τους.

Δεν επιτρέπεται παράλληλη φοίτηση

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός αφορά την ταυτόχρονη φοίτηση σε διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές.

Οι καταρτιζόμενοι στις ΣΑΕΚ δεν μπορούν να είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι και να φοιτούν σε άλλη δομή δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ΕΠΑΛ, άλλη ΣΑΕΚ ή ΑΕΙ.

Επομένως, οι επιτυχόντες που βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη εκπαιδευτική δομή θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον συγκεκριμένο περιορισμό πριν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Πώς λειτουργούν οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ διαθέτει συνολικά 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσα από τις οποίες παρέχεται αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει θεωρητικές, εργαστηριακές και πρακτικές γνώσεις, με στόχο οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

Πέντε εξάμηνα φοίτησης και αμειβόμενη πρακτική

Η συνολική διάρκεια της φοίτησης στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ ανέρχεται σε πέντε εξάμηνα.

Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή δύο εκπαιδευτικά έτη, περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ανά ειδικότητα.

Ακολουθεί ένα ακόμη εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας συνολικά 960 ωρών, μέσα από την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης και την επιτυχή συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.